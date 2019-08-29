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Под Радой проходит акция против Авакова в новом Кабмине

Новости » Происшествия    29.08.2019 - 14:23
Под Радой проходит акция против Авакова в новом Кабмине
Фото: акция против Авакова (Виталий Носач/РБК-Украина)

Участники акции зажгли файеры

У здания Верховной рады зажгли файеры с требованием не давать Арсену Авакову должность министра внутренних дел в новом правительстве. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места событий.

Участники акции призвали парламент не назначать экс-главу МВД Арсена Авакова на должность в новой власти.

Під Радою акція «Аваков - чорт!»

Опубліковано Sergiy Grishyn Четвер, 29 серпня 2019 р.

В конце акции они зажгли пиротехнику и скандировали "Аваков - черт" и "Мусора - позор государства".

Фото: акция у здания Рады (Владислав Красинский, РБК-Украина)

Ранее стало известно, что многие депутаты от "Слуги народа" не хотят назначать Авакова министром внутренних дел в новое правительство.

На встрече с фракцией президент Владимир Зеленский якобы убеждал депутатов поддержать кандидатуру Авакова в качестве "временного министра".

Также стало известно, что новое правительство будет избрано пакетным голосованием.

Как писало РБК-Украина ранее, вчера под Офисом президента прошла акция против сохранения государственных должностей министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Участники акции обвиняли главу МВД в провале реформы полиции и препятствовании расследования ряда нападений и убийств общественных активистов. Они зажгли файера и скандировали "Аваков - черт!".

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Новости Украины Верховная РадаАрсен Аваков
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