Хэдлайнер Atlas Weekend 2019 не приедет на фестиваль: все детали

Хэдлайнера фестиваль Atlas Weekend 2019 рэпера A$AP Rocky задержали в Стокгольме в ночь на 3 июля из-за нападения на человека. А 5 июля суд арестовал музыканта, мотивировав его планы на поездку в Украину побегом. Об этом сообщает шведское издание Aftonbladet.

Напомним, A$AP Rocky (настоящее имя Раким Майерс. - Ред.) набросился на молодого парня, схватил его и бросил на землю. Инцидент происшествия попал на видео, на основе которого правоохранители и задержали музыканта.

Сам Майерс утверждает, что 30 июня он прогуливался по городу в сопровождении телохранителей. А двое мужчин преследовали их на протяжении нескольких кварталов. Причем, охрана репера просила молодых людей прекратить слежку, но парни не реагировали.

A$AP Rocky (фото: Getty Images)

A$AP Rocky выложил в Instagram видео перепалки с парнями в словесной форме. Правда, видео инцидента с нападением он публиковать не стал.

"Эта пара наркоманов - не мои фанаты... Они преследовали нас четыре квартала и приставали к проходящим мимо девушкам. Успокойтесь уже", - так прокомментировал ситуацию A$AP Rocky под видео.

Atlas Weekend 2019 - хэдлайнер A$AP Rocky не приедет в Киев из-за ареста (видео: instagram.com/asaprocky)

В пятницу, 5 июля, суд арестовал музыканта, мотивируя решение посетить Киев вероятностью побега.

Напомним, A$AP Rocky был заявлен, как хэдлайнер пятого дня Atlas Weekend 2019, который будет проходить в Киеве с 9 по 14 июля. Так что, вероятность появления рэпера на сцене фестиваля 13 июля практически сводится к нулю.

Среди хэдлайнеров фестиваля - американский дуэт The Chainsmokers, американская группа Black Eyed Peas, британский музыкант Лиам Галлахер (Liam Gallagher) и российская группа "Сплин".

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