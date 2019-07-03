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Хэдлайнер Atlas Weekend 2019 арестован: участие в фестивале под вопросом

STYLERЖизнь    03.07.2019 - 17:00
Хэдлайнер Atlas Weekend 2019 арестован: участие в фестивале под вопросом
Известный музыкант может не попасть на Atlas Weekend в Киеве

На данный момент неизвестно, сможет ли музыкант приехать в Украину

Американский рэпер A$AP Rocky, который был ранее заявлен хэдлайнером летнего фестиваля Atlas Weekend, был арестован в Стокгольме за драку. Видео происшествия музыкант опубликовал на своей странице в Instagram.

Известно, что во время прогулки по Стокгольму, за A$AP Rocky и его охраной увязались какие-то незнакомые люди, которые явно выражали агрессию. Они были неадекватными и пытались что-то рассказать музыканту в то время, как охранники вежливо просили их отойти в сторону.

Хэдлайнер Atlas Weekend 2019 арестован: участие в фестивале под вопросом

A$AP Rocky (Getty Images)

"Эта пара наркоманов – не мои фанаты. Я не знаю этих людей и не хотел никаких проблем. Они преследовали нас четыре квартала и приставали к проходящим мимо девушкам. Успокойтесь уже", - так прокомментировал ситуацию A$AP Rocky под видео.

Он пытался утихомирить неадекватов, но те явно провоцировали музыканта и его охранников. В какой-то момент они ударили одного из них наушниками и завязалась потасовка. После этого рэпер исчез с места происшествия и выяснилось, что он оказался в полиции.

A$AP Rocky арестован и на данный момент он находится под стражей, ведется расследование. На данный момент неизвестно, успеет ли рэпер выйти из тюрьмы и приехать в Украину. Его выступление в Киеве запланировано на 13 июля на территории Выставочного центра.

Напомним, ранее мы писали самую важную информацию о крупном летнем фестивале Atlas Weekend 2019.

А также рассказывали о том, что София Ротару выступит в Киеве на бесплатном концерте.

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