Хедлайнер Atlas Weekend 2019 не приїде на фестиваль: усі деталі

Хедлайнера фестиваль Atlas Weekend 2019 репера A$AP Rocky затримали в Стокгольмі в ніч на 3 липня через напад на людину. А 5 липня суд заарештував музиканта, мотивуючи його плани на поїздку в Україну втечею. Про це повідомляє шведське видання Aftonbladet.

Нагадаємо, A$AP Rocky (справжнє ім'я Ракім Майерс. - Ред.) накинувся на молодого хлопця, схопив його і кинув на землю. Інцидент пригоди потрапив на відео, на основі якого правоохоронці і затримали музиканта.

Сам Майерс стверджує, що 30 червня він прогулювався по місту у супроводі охоронців. А двоє чоловіків переслідували їх протягом декількох кварталів. Причому, охорона репера просила молодих людей припинити стеження, але хлопці не реагували.

A$AP Rocky (фото: Getty Images)

A$AP Rocky виклав в Instagram відео перепалки з хлопцями в словесній формі. Правда, відео інциденту з нападом публікувати він не став.

"Ця пара наркоманів - не мої фанати... Вони переслідували нас чотири квартали і приставали до дівчат, що проходили повз. Заспокойтеся вже", - так прокоментував ситуацію A$AP Rocky під відео.

Atlas Weekend 2019 - хедлайнер A$AP Rocky не приїде в Київ через арешт (відео: instagram.com/asaprocky)

У п'ятницю, 5 липня, суд заарештував музиканта, мотивуючи рішення відвідати Київ ймовірністю втечі.

Нагадаємо, A$AP Rocky був заявлений, як хедлайнер п'ятого дня Atlas Weekend 2019, який проходитиме в Києві з 9 по 14 липня. Так що, ймовірність появи репера на сцені фестивалю 13 липня практично зводиться до нуля.

Серед хедлайнерів фестивалю - американський дует The Chainsmokers, американська група Black Eyed Peas, британський музикант Ліам Галлахер (Liam Gallagher) і російська група "Сплін".

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