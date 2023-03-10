Хайп на крови: разгорается скандал вокруг брендов, которые спекулируют на теме войны

А недавно еще и фитнес-тренер Кate Кalchuk запустила марафон похудения под названием "ВСУ - Обезжиренные, Силы, Украины". Украинцы обвиняют маркетологов в хайпе на теме войны и чужой крови. Разгорается скандал.

Украинские бренды все чаще спекулируют на теме войны, рекламируя свою продукцию. Так в магазинах можно увидеть семена редиса "Азовсталь", кабачков "Призраки Киева" или напиток "Героическая Буча Комбуча".

О том, как реагируют люди на "патриотический" маркетинг и уместен ли такой креатив, рассказываем в материале ниже.

Как реагируют украинцы на маркетинг с "патриотическими фишками"

С резкой критикой креатива на тему войны выступил Юрий Гудыменко, сапер ВСУ. В его поле зрения попала продукция ТМ "Семена Украины" с серией "Семена победы".

Компания отмечает, что прибыль отдает в поддержку ВСУ. В ассортименте свекла "Бандера", "Патриоты", "Партизаны", редиска "Азовсталь", дыня "Чернобаевка", кабачок "Разведчик", астры "Слава Украине".

"Редиска "Азовсталь", водка "Бахмут", мороженое "Окоп под Изюмом", коктейль "Расстрел в Буче". Просто прекратите н@**й. Это неправильно. Вы это делаете не из чувства патриотизма. Вы это делаете с желания увеличить продажи. У вас есть корыстный мотив", - возмутился Юрий у себя на странице Facebook.

Он отмечает, что корыстный мотив у бизнеса обязан быть, но есть очень четкая граница.

"Там, где ваша заслуга и ваш поступок - ок. Где не ваш - не ок. Все просто. Прибыль или часть прибыли в поддержку ВСУ? Супер. Это ваше решение, это ваша прибыль и ваш поступок. Пишите об этом огромными буквами, подавайте пример другим, все отлично", - пишет Гудыменко.

Также он отмечает, что недопустимо в названии товара использовать название с места, прямо ассоциирующегося с боем или трагедией.

"Это не было ваше сражение, это не была ваша трагедия. Вы здесь ни при чем, вы просто хайпируете на чужой крови. Пишите на всех товарах, что у вас работают ветераны. Пишите, что вы помогаете армии. Пишите, что у вас был бизнес в России, но вы вышли после начала войны. Пишите, это круто и правильно. Пусть конкуренты догоняют и трудоустраивают больше ветеранов, чем вы", - пишет Гудыменко.

При этом автор поста поддержали его подписчики. Многие признаются, что такой креатив неуместен и они бы сами не купили такой продукт.

Фото из серии "Семена победы" (фото: Facebook/Юрий Гудыменко)

Подобную позицию высказала и исследовательница украинской кухни Елена Брайченко у себя на странице Facebook.

"Один большой сайт по продаже семян подготовился к весенне-полевым работам и предлагает вот такие товары с громкими названиями как на фото. Казалось, все бы ничего, чем плохая свекла "патриот" или кабачок "байрактар", имеем такой ситуативный маркетинг. Но это очень плохо, и объясню почему здесь проблема, даже две", - пишет Брайченко.

Она объясняет, что на самом деле это нивелирование работы семенных станций и подмена понятий. Все названия подаются как определенный сорт, но дыня "чернобаевка" не отличается от сорта дыни "колхозница". А над созданием нового сорта идет долгая работа селекционеров. А в даном случае этого нет.

"Вторая проблема заключается в имитации деятельности и максимально быстрых маркетинговых действиях, абсолютно недальновидных. Это вообще подрывает доверие и к производителю, и к торговой площадке", - объясняет Елена.

Также отмечает, что на обороте таких семян обычным шрифтом написан действительный сорт, который в пакетике с громким названием.

При этом следует отметить, что сама компания-производитель у себя на странице в Facebook опубликовала уже три чека по 24 тыс. грн каждый с пересчетом средств на поддержку армии.

Серия упаковок "Семена победы" (фото: facebook.com/olena.braichenko)

Еще одним поводом к возмущению среди украинцев стал марафон похудения от тренера Кate Кalchuk. Об этом пишет MMR.

Название марафона "ВСУ - Обезжиренные, Силы, Украины", а в самой рекламе блогерша одета в военной форме. Некоторые пользователи соцсетей выразили свое недовольство и просили удалить публикации. Многие считают, что это был своеобразный способ получить внимание и накрутить себе подписчиков.

Описание программы похудения "ЗСУ"(скриншот)

При этом на негативные комментарии блоггер ответила, что она общалась с военными перед запуском программы, и они поддержали ее инициативу. Также отметила, что ничего негативного в своем "креативе" она не видит и обещает, что часть средств пойдет на ВСУ.

Что показывает соцопрос на тему войны в рекламе

Осенью 2022 года среди украинцев провели опрос по рекламе товаров во время войны и маркетинговому креативу. Данное исследование провели отраслевое подразделение Google и исследовательская компания Kantar.

Тогда 77% опрошенных ответили, что патриотическая тема в рекламе всегда актуальна. И только 8% выразили противоположное утверждение.

В то же время 23% украинцев отмечают, что в период военного положения есть действия брендов, которые раздражают: использование патриотической символики, неучитывание реалий войны и спекуляция на теме войны.

Более трети респондентов ответили, что в рекламе уместно использовать медийных персон, военных ВСУ и известных волонтеров.

Результаты соцопроса (скриншот)