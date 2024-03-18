Да здравствует король. Кто и зачем "похоронил" Чарльза ІІІ

Днем в понедельник, 18 марта по соцсетям и некоторым СМИ прокатилось трагическое известие, что король Чарльз III вдруг скончался. Даже был скриншот с сайта Букингемского дворца, где сообщалось о смерти монарха. На самом сайте такой информации не было. И менее чем за полчаса стало понятно, что эта новость - фейк.

Что произошло на самом деле и кто запустил фейк, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что известно о здоровье короля Чарльза III

Здоровье короля Чарльза в топ-новостях с тех пор, как появилась информация о его болезни, а впоследствии - об операции на простате, проведенной в прошлом месяце в Лондонской клинике.

В комментариях дворца было также сообщено, что врачи заметили "отдельную проблему, которая вызывает беспокойство". И в Букингемском дворце подтвердили, что 75-летний монарх болен раком.

Однако проблемы со здоровьем короля Чарльза были под контролем врачей и прогнозы были хорошие. Дополнительно врачи дали рекомендацию сократить свою публичную деятельность и сберечь силы.

При этом король каждую неделю видится с премьер-министром Риши Сунаком, а 15 марта он покинул Виндзорский замок, так как получил известие о смерти давнего друга Яна Фаркухара в Хайгроуве.

14 марта он провел встречу с Верховным комиссаром Ямайки и его супругой в Букингемском дворце. А перед тем у него был видеозвонок с премьер-министром Каналы Джастином Трюдо. Еще у короля была встреча с послами Алжира и Мавритании.

Откуда пошел фейк о смерти

Тем временем в соцсетях, в основном в Х (Twitter) появились сообщения, что в Соединенном Королевстве на некоторых правительственных зданиях приспущены флаги. Сразу же начали выдвигаться варианты, что случилось уже в стране - умер король Чарльз, Кейт Миддлтон или король отрекается от престола.

Кстати, здоровье Кейт Миддлтон тоже вызывает беспокойство у британцев. Она не появляется на публике с января после операции на брюшной полости. Еще больше теорию заговора подогрел скандал с фотографией – в соцсетях опубликовали снимок Кейт Миддлтон с тремя детьми, сделанный в специальной программе. Впоследствии принцесса опубликовала извинения за манипулирование фотографией.

Скриншоты

В соцсетях отметили, что король Чарльз мог умереть 17 марта – в День Святого Патрика. Вроде бы такие слухи ходят на улицах.

Дальше информация понеслась по другим соцсетям. В частности, в Telegram, где первыми об этом написали в российском канале Mаsh, и откуда фейковую новость подхватили многие украинские Telegram-каналы.

Скриншот

Вопрос, почему приспущены флаги в Британии - остается открытым и позволяет пользователям соцсетей продуцировать разные слухи и дальше.

Между тем, Букингемский дворец подтвердил, что король Чарльз III продолжает выполнять свои рабочие обязанности и заниматься частными делами.