"Хай не ображаються": Віктор Бронюк прямо сказав, що думає про броні для артистів

Лідер гурту "ТІК" Віктор Бронюк, який нещодавно очолив Вінницьку обласну філармонію, висловився про бронювання артистів-чоловіків. На думку співака, це дійсно потрібно.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Бронюк висловився на подкасті "СучЦукрМуз", який вже вийшов на YouTube-каналі "hromadske.зміст".
Бронюк зазначив, що коли він отримав нову посаду, то помітив негативну реакцію певних українців.
"Їх ніхто не спитав. Головне, що їх ніхто не запитав. І ще той не народився, хто українцеві догодив", - заявив співак.
Нині ж артист, якого більшість знає саме як виконавця веселих пісень, займається організацією роботи філармонії. Бронюк зауважив, що спочатку його не сприймали серйозно.
І зараз він займається вирішенням складних питань, таких як бронювання артистів. На думку Бронюка, це важливо.
Бронюк висловився про бронювання артистів (скріншот)
"Зараз, наприклад, питання дуже активне - критична інфраструктура, бронювання учасників колективу. Для мене важливе політичне завдання - це щоб усе ж була можливість бронювати артистів. Тому що для того, щоб поставити музиканта і артиста в колектив, ну, хай не ображаються представники інших професій, це треба 10-15 років", - зазначив співак.
"Якщо ми це сьогодні розгубимо, ми потім не факт, що взагалі зберемо це до купи", - додав він.
Втім, Бронюк заявив, що нині питання бронювання артистів унеможливлює корупційні схеми. За його словами, керівники не можуть влаштовувати "шкурняки" та обирати, кого саме вони будуть вносити в систему. І, додав співак, нині отримати броні можуть лише ті чоловіки, які оновили дані.
Нагадаємо, соліст гурту "ТІК" доєднався до лав Вінницької ТрО у березні 2022 року. Він вступив до 120 бригади. А потім його перевели у логістичний відділ підрозділу "Дністер".
Бронюк розповідав, що люди з його підрозділу брали участь у боях за Бахмут, а також рятували поранених з "нуля". Сам співак у бойових діях участі не брав.
А серпні цього року стало відомо, що Бронюк звільнився з ЗСУ. Він почав працювати у філармонії. Артист зазначив, що має поважну причину, через яку міг би й не йти служити.
"Я звільнився, у мене батько - інвалід першої групи. Він переніс інсульт. Я теоретично міг і не йти. Такий був час, я прослужив рік і два місяці", - казав співак.
До слова, раніше Віктор Бронюк висловився про втікачів Яму і Потапа.
Окрім цього, нещодавно Слава Дьомін оцінив можливі наслідки рейдів ТЦК.