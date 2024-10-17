"Хай не ображаються": Віктор Бронюк прямо сказав, що думає про броні для артистів

Що лідер гурту "ТІК" думає про броні

Бронюк зазначив, що коли він отримав нову посаду, то помітив негативну реакцію певних українців.

"Їх ніхто не спитав. Головне, що їх ніхто не запитав. І ще той не народився, хто українцеві догодив", - заявив співак.

Нині ж артист, якого більшість знає саме як виконавця веселих пісень, займається організацією роботи філармонії. Бронюк зауважив, що спочатку його не сприймали серйозно.

І зараз він займається вирішенням складних питань, таких як бронювання артистів. На думку Бронюка, це важливо.

Бронюк висловився про бронювання артистів (скріншот)

"Зараз, наприклад, питання дуже активне - критична інфраструктура, бронювання учасників колективу. Для мене важливе політичне завдання - це щоб усе ж була можливість бронювати артистів. Тому що для того, щоб поставити музиканта і артиста в колектив, ну, хай не ображаються представники інших професій, це треба 10-15 років", - зазначив співак.

"Якщо ми це сьогодні розгубимо, ми потім не факт, що взагалі зберемо це до купи", - додав він.

Втім, Бронюк заявив, що нині питання бронювання артистів унеможливлює корупційні схеми. За його словами, керівники не можуть влаштовувати "шкурняки" та обирати, кого саме вони будуть вносити в систему. І, додав співак, нині отримати броні можуть лише ті чоловіки, які оновили дані.

Де служив Бронюк

Нагадаємо, соліст гурту "ТІК" доєднався до лав Вінницької ТрО у березні 2022 року. Він вступив до 120 бригади. А потім його перевели у логістичний відділ підрозділу "Дністер".

Бронюк розповідав, що люди з його підрозділу брали участь у боях за Бахмут, а також рятували поранених з "нуля". Сам співак у бойових діях участі не брав.

А серпні цього року стало відомо, що Бронюк звільнився з ЗСУ. Він почав працювати у філармонії. Артист зазначив, що має поважну причину, через яку міг би й не йти служити.

"Я звільнився, у мене батько - інвалід першої групи. Він переніс інсульт. Я теоретично міг і не йти. Такий був час, я прослужив рік і два місяці", - казав співак.