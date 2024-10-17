"Пусть не обижаются": Виктор Бронюк прямо сказал, что думает о брони для артистов

Что лидер группы "ТІК" думает о бронях

Бронюк отметил, что когда он получил новую должность, он заметил негативную реакцию определенных украинцев.

"Их никто не спросил. Главное, что их никто не спросил. И еще тот не родился, кто украинцу угодил", - заявил певец.

Сейчас артист, которого большинство знает именно как исполнителя веселых песен, занимается организацией работы филармонии. Бронюк заметил, что сначала его не воспринимали всерьез.

И сейчас он занимается решением сложных вопросов, таких как бронирование артистов. По мнению Бронюка, это важно.

Бронюк высказался о бронировании артистов (скриншот)

"Сейчас, например, вопрос очень активный - критическая инфраструктура, бронирование участников коллектива. Для меня важна политическая задача - это чтобы все же была возможность бронировать артистов. Потому что для того, чтобы поставить музыканта и артиста в коллектив, ну, пусть не обижаются представители других профессий, это нужно 10-15 лет", - отметил певец.

"Если мы это сегодня растеряем, мы потом не факт, что вообще соберем это вместе", - добавил он.

Впрочем, Бронюк заявил, что сейчас вопрос бронирования артистов делает невозможными коррупционные схемы. По его словам, руководители не могут устраивать "шкурняки" и выбирать, кого именно они будут вносить в систему. И, добавил певец, сейчас получить брони могут только мужчины, которые обновили данные.

Где служил Бронюк

Напомним, солист группы "ТІК" присоединился к рядам Винницкой ТРО в марте 2022 года. Он поступил в 120 бригады. А затем его перевели в логистический отдел подразделения "Дністер".

Бронюк рассказывал, что люди из его подразделения участвовали в боях за Бахмут, а также спасали раненых с нуля. Сам певец в боевых действиях не участвовал.

А в августе этого года стало известно, что Бронюк уволился из ВСУ. Он начал работать в филармонии. Артист отметил, что имеет уважительную причину, по которой мог бы и не идти служить.

"Я уволился, у меня отец - инвалид первой группы. Он перенес инсульт. Я теоретически мог и не идти. Такое было время, я прослужил год и два месяца", - говорил певец.