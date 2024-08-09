ua en ru
Пт, 09 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Я теоретично міг і не йти": Віктор Бронюк звільнився з лав ЗСУ і назвав причину

П'ятниця 09 серпня 2024 15:16
UA EN RU
"Я теоретично міг і не йти": Віктор Бронюк звільнився з лав ЗСУ і назвав причину Віктор Бронюк (фото: instagram.com/viktorbronyuk_official)
Автор: Катерина Собкова

Лідер групи "ТІК" Віктор Бронюк, який раніше висловився про путіністок Лорак і Повалій, розповів, чому він демобілізувався з лав ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар артиста для програми "Ранок у великому місті".

Як відомо, на початку повномасштабного вторгнення співак був у територіальній обороні. Служба Бронюка тривала трохи більше року, а потім він звільнився за сімейними обставинами.

У коментарі він сказав, що йому необхідно доглядати за своїм батьком через тяжку хворобу.

&quot;Я теоретично міг і не йти&quot;: Віктор Бронюк звільнився з лав ЗСУ і назвав причину

Віктор Бронюк під час служби (фото: instagram.com/viktorbronyuk_official)

"Я звільнився, у мене батько - інвалід першої групи. Він переніс інсульт. Я теоретично міг і не йти. Такий був час, я прослужив рік і два місяці", - зазначив виконавець.

Також співак сказав, що теоретично він міг і не йти до ЗСУ, проте ситуація в країні після 24 лютого 2022 року змусила його ухвалити таке рішення та приділити цьому більше часу.

&quot;Я теоретично міг і не йти&quot;: Віктор Бронюк звільнився з лав ЗСУ і назвав причину

Артист займався логістикою (фото: instagram.com/viktorbronyuk_official)

Що відомо про службу Бронюка у ЗСУ

У березні 2022 року Віктор Бронюк вступив до лав 120 бригади Вінницької ТРО, а потім співак перейшов до 171 батальйону 120 бригади Вінницької ТРО. Пізніше він був відряджений до підрозділу "Дністер" у відділ логістики.

"Займаємося більше логістикою, комунікацією. Є досвід для новостворених структур ЗСУ. Маю досвід і волонтерської, і громадської, і чиновницької роботи", - розповідав музикант у лютому 2023 року.

За словами артиста, частина учасників його команди, які у ЗСУ, воювали у Бахмуті, Краматорську та займалися евакуацією з передових позицій.

Безпосередньої участі у активних бойових діях Бронюк не брав.

&quot;Я теоретично міг і не йти&quot;: Віктор Бронюк звільнився з лав ЗСУ і назвав причинуСпівак із військовими (фото: instagram.com/viktorbronyuk_official)

Раніше Віктор Бронюк висловився про втікачів Яму та Потапа.

Також читайте про те, як артист схуд на 30 кілограмів і розсекретив свою вагу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
NEWS
Під завалами люди. Зеленський показав відео наслідків удару по Костянтинівці
Під завалами люди. Зеленський показав відео наслідків удару по Костянтинівці