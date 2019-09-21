Под Харьковом сосед пытался сжечь семью клирика УПЦ: все детали (фото)

Под Харьковом в селе Першотравневое Змиевского района сосед пытался сжечь семью клирика Изюмской епархии УПЦ протоиерея Леонида Побигайленко, а также его самого. Инцидент произошел в ночь на пятницу, 20 сентября, однако фотографии в общем доступе появились только недавно. Подробности происшествия рассказывает медиа-группа "Объектив".

По данным издания, преступник поджег дом, сарай и автомобиль протоиерея Леонида ночью, около 22:30, когда семья уже отходила ко сну. Около этого времени жители дома услышали громки хлопки.

"Потом почуял запах дыма. Кинулся к дверям, а они не открываются, их специально чем-то подперли снаружи. Я выбрался через окно, открыл двери и вывел матушку с дочерьми на улицу. Уже на улице услышал выстрел", – рассказал о страшных событиях той ночи клирик Изюмской епархии.

Под Харьковом сосед пытался сжечь семью клирика УПЦ – все подробности (фото: objectiv.tv)

По факту возгорания никто не пострадал. Позднее сотрудники правоохранительных органов нашли на месте преступления канистры из-под бензина. Полиция установила, что поджигатель – 32-летний мужчина, сын соседей священнослужителя.

После совершенного преступления преступник пришел домой и попытался застрелиться. Пуля попала ему в плечо. Сейчас мужчина находится в реанимации.

В данный момент полиция устанавливает обстоятельства преступления. Отмечается, что семья священнослужителя надеется на помощь неравнодушных людей в восстановлении дома.

Напомним, что ранее Порошенко назвал причастных к поджогу дома Гонтаревой.

Также РБК-Украина писало, что поджог дома Гонтаревой может повлиять на выдачу Украине кредита от МВФ