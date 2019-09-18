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Поджог дома Гонтаревой может повлиять на выдачу Украине кредита от МВФ

Новости » Политика    18.09.2019 - 12:41
Поджог дома Гонтаревой может повлиять на выдачу Украине кредита от МВФ
Фото: Давид Арахамия (УНИАН)

По словам Данида Арахамии, западные СМИ освещали инцидент в негативном контексте для Украины

Поджог дома бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой может повлиять на предоставление Украине кредита от Международного валютного фонда. Об этом в кулуарах заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, западные СМИ освещали это событие в негативном контексте для Украины. Поэтому это может повредить инвестиционному рейтингу государства.

"Не знаю, кто там заказчик, но это выглядит странно. Почему в день приезда МВФ? Это случайно? Каждый эксперт это рассматривает, говорит, что это не случайное событие - именно в такой день. Я думаю, что это может повлиять (на предоставление кредита от МВФ Украина - ред.)", - заявил Арахамия.

Напомним, 17 сентября неизвестные подожгли дом экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Дом полностью сгорел.

После просмотра записей с камер наблюдения в полиции исключили все версии поджога в доме бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой, кроме умышленного поджога.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе СБУ Ивану Баканову присоединиться к расследованию факта поджога дома бывшего главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

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Новости Украины поджогГонтареваМВФ
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