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Порошенко назвал причастных к поджогу дома Гонтаревой

Новости » Политика    18.09.2019 - 14:50
Порошенко назвал причастных к поджогу дома Гонтаревой
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко предупредил о международных последствиях

К поджогу дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой могут быть причастны заинтересованные лица по делу ПриватБанка. Об этом заявил пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко в комментарии журналистам.

"Господин Портнов – человек, переполненный местью и жаждой реванша - неоднократно угрожал госпоже Гонтаревой. Трудно представить те международные последствия для Украины, которые повлечет за собой это преступление. Это огромный удар по репутации Украины и финансово-банковской системе. Нам точно это не нужно сейчас - перед началом работы миссии Международного валютного фонда, который должен утвердить новую программу для Украины", - заявил он.

Порошенко считает, что власть должна пройти экзамен на то, чтобы в стране не произошло возврата бандитизма середины 90-х, где эти негодяи привыкли жить.

"За последние 5 лет мы доказали, что страна способна жить в демократической обстановке. Хочу, чтобы преступники, заказчики и организаторы преступлений против госпожи Гонтаревой, были установлены. Иначе атмосфера безнаказанности будет способствовать продолжению этого хаоса",- подчеркнул Порошенко.

К поджогу дома госпожи Гонтаревой причастны заинтересованные лица по делу Приватбанка. Господин Портнов – человек, переполнена местью и жаждой реванша - неоднократно угрожал госпожа Гонтарєвій. Трудно представить те международные последствия для Украины, которые повлечет за собой это преступление. Это - огромный удар по репутации Украины и финансово-банковской системы. Нам точно это не нужно сейчас - перед началом работы миссии Международного валютного фонда, который должен утвердить новую программу для Украины. Власть должна пройти экзамен на то, чтобы в стране не произошло возврата бандитизма середины 90-х, где эти негодяи звиклики жить. За последние 5 лет мы доказали, что страна способна жить в демократической обстановке. Хочу, чтобы преступники, заказчики и организаторы преступлений против госпожи Гонтаревой, были установлены. Иначе атмосфера безнаказанности будет способствовать продолжению этого хаоса.

Опубликовано Петром Порошенко Среда, 18 сентября 2019 г.

Напомним, после просмотра записей с камер наблюдения правоохранители исключили все версии поджога дома Гонтаревой, кроме умышленного поджога.

У Порошенко заявили, что ГБР может сотрудничать с Россией в деле моряков ГБР открыло дело о сборе информации в интересах Портнова, - адвокат Порошенко
Новости Украины Порошенко ПетрГонтареваподжег
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