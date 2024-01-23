У Харкові РФ поцілила поблизу розплідника цуценят: момент вибуху потрапив на відео

Момент влучання потрапив на відео

На відео жінка годує маленьке цуценя молоком із пляшечки, проте за кілька миттєвостей картинка змінюється. Гучний звук, суцільна темінь і пил. Від вибуху цуценята починають скавчати, але власниця намагається їх заспокоїти.

Після цього Маргарита звернулася до своїх підписників за допомогою: їй потрібна була машина, щоб вивезти дорослих собак і щенят з місця влучання. Транспорт швидко знайшли, тому ніхто з людей і тварин не постраждав.

Додамо, що Маргарита професійно займається розведенням породи лабрадорів.

Російська ракета влучила поблизу розплідника лабрадорів (ілюстративне фото: facebook.com/Rita Zelenskaya)

Ракетна атака по Україні 23 січня

Вночі окупанти обстріляли Харків, били районом житлової та цивільної забудови. Внаслідок російського обстрілу Харкова зруйновано під'їзд житлового будинку, під завалами перебувають люди. Кількість загиблих через ракетний удар по Харкову зросла до 3 людей, а поранених - до 42.

Через обстріл Києва вранці почалися пожежі припаркованих авто, будинків та квартир, в одній з них знайшли частину ракети, що не розірвалася. На цей час відомо про 21 постраждалого, ще одна жінка у стані клінічної смерті.