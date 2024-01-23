Український співак отримав паспорт РФ: фото зрадника

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис путініста в Telegram.

Бардаш отримав паспорт РФ

Зазначимо, що зрадник Юрій Бардаш вже давно втік у Росію та підримує війну в Україні, вважаючи, що тут "територія терору".

"Я достаю из широких штанин", - підписав він фото на тлі Володимира Путіна та з російських паспортом.

Бардаш отримав російський паспорт (Бардаш/Telegram)

Зазначимо, що сам Бардаш народився на Донбасі та деякий час був дуже популярним в Україні. Він продюсував багато колективів, в тому числі Wellboy, створив свій власний сольний проект, але потім втік до Москви.

Від нього в свій час пішли дві дружини - одна з них співачка Луна ( від неї у зрадника син Жора), друга - модель Ліза, яка, до речі, народила Бардашу дитину та покинула його через позицію, щодо війни в Україні.

Бардаш, знаходячись у Москві, продовжує поливати брудом Україну.