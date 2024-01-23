ua en ru
Вт, 23 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Український співак отримав паспорт РФ: фото зрадника

Вівторок 23 січня 2024 12:41
UA EN RU
Український співак отримав паспорт РФ: фото зрадника Юрій Бардаш отримав російський паспорт (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Колишній продюсер "Quest Pistols", "Гриби" Юрій Бардаш отримав російський паспорт та похвалився ним у мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис путініста в Telegram.

Бардаш отримав паспорт РФ

Зазначимо, що зрадник Юрій Бардаш вже давно втік у Росію та підримує війну в Україні, вважаючи, що тут "територія терору".

"Я достаю из широких штанин", - підписав він фото на тлі Володимира Путіна та з російських паспортом.

Український співак отримав паспорт РФ: фото зрадникаБардаш отримав російський паспорт (Бардаш/Telegram)

Зазначимо, що сам Бардаш народився на Донбасі та деякий час був дуже популярним в Україні. Він продюсував багато колективів, в тому числі Wellboy, створив свій власний сольний проект, але потім втік до Москви.

Від нього в свій час пішли дві дружини - одна з них співачка Луна ( від неї у зрадника син Жора), друга - модель Ліза, яка, до речі, народила Бардашу дитину та покинула його через позицію, щодо війни в Україні.

Бардаш, знаходячись у Москві, продовжує поливати брудом Україну.

Як ми раніше писали, популярна українська співачка та екс-дружина Бардаша вдруге стала мамою.

До речі, Бардаш знову розкручує українських артистів.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДНР співаки
NEWS
З'явились фото наслідків обстрілу у Солом'янському районі Києва
З'явились фото наслідків обстрілу у Солом'янському районі Києва