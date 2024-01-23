Український співак отримав паспорт РФ: фото зрадника
Колишній продюсер "Quest Pistols", "Гриби" Юрій Бардаш отримав російський паспорт та похвалився ним у мережі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис путініста в Telegram.
Бардаш отримав паспорт РФ
Зазначимо, що зрадник Юрій Бардаш вже давно втік у Росію та підримує війну в Україні, вважаючи, що тут "територія терору".
"Я достаю из широких штанин", - підписав він фото на тлі Володимира Путіна та з російських паспортом.
Бардаш отримав російський паспорт (Бардаш/Telegram)
Зазначимо, що сам Бардаш народився на Донбасі та деякий час був дуже популярним в Україні. Він продюсував багато колективів, в тому числі Wellboy, створив свій власний сольний проект, але потім втік до Москви.
Від нього в свій час пішли дві дружини - одна з них співачка Луна ( від неї у зрадника син Жора), друга - модель Ліза, яка, до речі, народила Бардашу дитину та покинула його через позицію, щодо війни в Україні.
Бардаш, знаходячись у Москві, продовжує поливати брудом Україну.
Як ми раніше писали, популярна українська співачка та екс-дружина Бардаша вдруге стала мамою.