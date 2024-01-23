"Такого ніколи не було". Квартира Найєма постраждала через обстріли
Обстріл Києва росіянами знову відбувся 23 січня. В результаті ракетного удару уламки впали в Солом'янському, Печерському та Святошинському районах. Також постраждала квартира адвоката та військового Масі Найєма.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост у Facebook Найєма.
Що розказав Найєм про квартиру
Масі повідомив, що у його квартирі вилетіли шибки, хоча його на цей момент у житлі не було. Там залишався собака Бармалей.
"Там собака залишився, поки мене немає. Це дуже дивний приліт поруч з домом. Бо такого ніколи не було, щоб прилітало туди. Треба гуртуватись. Ми ще дуже далекі від перемоги. Але і від поразки теж. Бережіть себе. Пишіть як ви?" - повідомив Найєм.
У коментарях люди поцікавилися, як зараз почувається собака Бармік, та адвокат відповів, що той дуже наляканий.
"Підло було лякати його поки я не поруч. Дякую вам за турботу", - написав військовий.
Також люди висловили слова підтримки Масі та його псу.
- Співчуваю! За тварин болить, як за дітей. Було дуже гучно, але мої коти швидко відійшли, ще й мене заспокоювали. Нехай песик швидко прийде до тями також.
- Тримаймося всі, і звірі і люди, бо проти нас то чорти і нелюди.
- Передайте Бармалею обійми. Тримайтесь.
- Сподіваюсь з песиком все добре.
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