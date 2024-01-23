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Через атаку РФ у Харкові вже 5 загиблих та понад півсотні поранених

Харків, Вівторок 23 січня 2024 12:57
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Через атаку РФ у Харкові вже 5 загиблих та понад півсотні поранених Фото: через атаку РФ у Харкові вже 5 загиблих та понад півсотні поранених (t.me/synegubov)
Автор: Наталія Гурковська

Кількість загиблих та поранених через масований ракетний удар росіян по Харкову продовжує збільшуватись. Вже відомо про 5 жертв та 51 пораненого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"За оновленою інформацією, кількість загиблих внаслідок ворожого обстрілу Харкова зросла до 5. Травмовано - 51 особу", - розповів він.

За його словами, всім потерпілим надається необхідна допомога.

Обстріл Харкова

Вночі окупанти обстрілювали Харків. Зокрема, били районом житлової та цивільної забудови. Пізніше вже вранці у місті пролунала серія вибухів. Внаслідок російського обстрілу Харкова зруйновано під'їзд житлового будинку, під завалами перебувають люди. Спочатку повідомлялось про 38 поранених та двох загиблих. Пізніше кількість загиблих через ракетний удар по Харкову зросла з 2 до 3 людей, а поранених - до 42.

Крім того, через удар по Харкову постраждали 30 житлових будинків, вибито близько тисячі вікон. У 20 будинках відключили опалення, у 14 - електрика, у 12 - газопостачання.

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