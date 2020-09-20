В Харькове заметили редкое элитное авто: таких в мире всего несколько штук (фото)

В Харькове по проспекту Науки заметили редкое элитное авто Bentley Continental GT от Mansory. Сообщается, что стоимость такой машины составляет около 400 тысяч долларов. При этом данный автомобиль был выпушен лимитированной серией. Об этом сообщает kharkiv_cars на своей странице в Instagram.

"Какой эксклюзив пожаловал в Харьков!.. По некоторой информации, таких автомобилей всего три на весь мир, а стоимость составляет около 400 000$", - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что Bentley Continental GT может разгоняться до "сотни" за 4,3 секунды, при этом максимально возможная скорость авто достигает в 348 км/ч.

В Харькове заметили редкое элитное авто (фото: instagram.com/kharkiv_cars)

На украинском рынке в продаже представлен еще один такой же автомобиль по стоимости 380 тысяч евро.

Напомним, что в Украине обновляют водительские права и техпаспорт. Важно отметить, что выданные до вступления в силу нового постановления национальное и международное удостоверение водителя, свидетельство о регистрации транспортного средства, временный регистрационный талон ТС нет необходимости менять.

Ранее в Харькове на улицах появилось курьезное авто "полиции". Мы сообщали, что автомобиль-шутка практически не отличается от машин украинской полиции за исключением одного забавного нюанса.