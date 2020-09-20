У Харкові помітили рідкісне елітне авто: таких у світі всього кілька штук (фото)

У Харкові по проспекту Науки помітили рідкісне елітне авто Bentley Continental GT від Mansory. Повідомляється, що вартість такої машини становить близько 400 тисяч доларів. При цьому даний автомобіль було випущено лімітованою серією. Про це повідомляє kharkiv_cars на своїй сторінці в Instagram.

"Який ексклюзив завітав у Харків!.. За деякою інформацією, таких автомобілів всього три на весь світ, а вартість становить близько 400 000$", - сказано в повідомленні.

Варто відзначити, що Bentley Continental GT може розганятися до "сотні" за 4,3 секунди, при цьому максимально можлива швидкість авто сягає до 348 км/ч.

У Харкові помітили рідкісне елітне авто (фото: instagram.com/kharkiv_cars)

На українському ринку в продажу представлений ще один такий же автомобіль за вартістю 380 тисяч євро.

Нагадаємо, що в Україні оновлюють водійські права і техпаспорт. Важливо відзначити, що видані до набрання чинності нової постанови національне та міжнародне посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, тимчасовий реєстраційний талон ТЗ нема потреби змінювати.

Раніше в Харкові на вулицях з'явилося курйозне авто "поліції". Ми повідомляли, що автомобіль-жарт практично не відрізняється від машин української поліції, за винятком одного забавного нюансу.