В Украине обновляют водительские права и техпаспорт: что делать со старыми

В Кабмине рассказали о документах нового образца и показали фото
В Украине введут новые водительские удостоверения и технический паспорт. Теперь в обновленных документах появится отметка о группе крови (резус-фактор) гражданина, о согласии на посмертное донорство, и о соответствии авто экологическим нормам.
Такое постановление принял Кабинет министров на заседании 16 сентября, передали в пресс-службе правительства.
Важно отметить, что выданные до вступления в силу нового постановления национальное и международное удостоверение водителя, свидетельство о регистрации транспортного средства, временный регистрационный талон ТС нет необходимости менять - они будут действовать в течение срока, на который были выданы.
В Украине ведут водительские права и техпаспорт нового образца (фото: kmu.gov.ua)
Ранее мы писали о том, что в Украине хотят водителей заставить пересдать на права, и рассказывали, каким категориям не повезет.
Напомним, что украинским автомобилистам готовят новые штрафы - в Раде зарегистрировали соответствующий законопроект.