В Харькове пьяные на "Жигулях" устроили гонки с полицией: двое погибших (видео)

В Харькове ночные гонки с преследованием закончились смертельным ДТП
В Харькове произошло смертельное ДТП с двумя жертвами. Ночью 14 июля автомобили "Жигули" и BMW устроили гонки, которые закончились аварией около двух часов ночи на Московском проспекте. Об этом говорится в сообщении местного паблика "avto_kh" на странице в Instagram.
Также в сети опубликовали видео с места происшествия.
Отмечается, что за ночных гонщиков преследовала полиция. По словам очевидцев происшествия, "Жигули" мчалось на огромной скорости, а водитель и пассажир в салоне авто предположительно были пьяные.
В результате столкновения из-за большой силы удара "девятку" практически разорвало. У "немца" повреждения также значительные - передняя часть автомобиля полностью смята, лобовое стекло все в трещинах.
В Харькове в ДТП на Московском проспекте погибли два человека (Фото: скриншот)
Водитель и пассажир "Жигули" погибли. Тела забрали медики, но на асфальте на дороге остались лужи крови.
На месте работают сотрудники полиции. Детали и обстаятельства происшествия выясняются.
В Харькове ночные гонки закончились смертельным ДТП (Видео: instagram.com/avto_kh)
В комментариях к сообщению пользователи сети высказывают предположение, что виновником смертельного ДТП стал водитель BMW, который совершил столкновение с "Жигули". Также юзеры призывают ездить по дорогам цивилизовано и не нарушать ПДД.
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Как сообщалось ранее, недавно в Ивано-Франковской области произошла смертельная авария, в которой погибли двое маленьких детей, два братика, 3 и 5 лет. Мама мальчиков на данный момент находится в реанимации. Родственница пострадавшей семьи рассказала, что за рулем автомобиля, из-за которого произошло ДТП, был местный депутат.
Также мы писали о том, что ранее в июле под Киевом произошло смертельное ДТП, в котором погибли двое военных ВСУ. Авария произошла по вине водителя легкового автомобиля "Тойота", который врезался в колесо грузовика. Двое контрактников сгорели, еще один получил травмы и был госпитализирован и находится в реанимации.