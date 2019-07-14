У Харкові п'яні на "Жигулях" влаштували перегони з поліцією: двоє загиблих (відео)

Ілюстративне фото (РБК - Україна)

У Харкові нічні гонки із переслідуванням закінчилися смертельною ДТП

У Харкові сталася смертельна ДТП з двома жертвами. Вночі 14 липня автомобілі "Жигулі" і BMW влаштували перегони, яка закінчилася аварією близько двох годин ночі на Московському проспекті. Про це йдеться в повідомленні місцевого пабліка "avto_kh" на сторінці в Instagram.

Також в мережі опублікували відео з місця події.

Зазначається, що за нічних гонщиків переслідувала поліція. За словами очевидців події, "Жигулі" мчало на великій швидкості, а водій і пасажир у салоні авто імовірно були п'яні.

В результаті зіткнення через велику силу удару "дев'ятку" практично розірвало. У "німця" також значні пошкодження - передня частина автомобіля повністю зім'ята, лобове скло все в тріщинах.

У Харкові в ДТП на Московському проспекті загинули дві людини (Фото: скріншот)

Водій і пасажир "Жигулів" загинули. Тіла забрали медики, але на асфальті на дорозі залишилися калюжі крові.

На місці працюють співробітники поліції. Деталі та обставини події з'ясовуються.

У Харкові нічні перегони закінчилися смертельним ДТП (Відео: instagram.com/avto_kh)

У коментарях до повідомлення користувачі мережі висловлюють припущення, що винуватцем смертельної ДТП став водій BMW, який скоїв зіткнення з "Жигулі". Також юзери закликають їздити дорогами цивілізовано і не порушувати ПДР.

По ходу це беха летіла по московському в бік ХТЗ, а дев'ятка розгорталася від Сансити до Турбоатому. У бехи "морда" розбита, а у дев'ятки удар був у бочину;

Усі ж стали розумні! І половина п'яних обставляють поліцію! А перевищать повноваження! Їх же за це розносять! Ось і маємо всіх розумних!

От так дивлюся і бачу як все ху**осять поліцію. Люди не хочуть в собі щось змінювати і ставати більш розвиненими. І як говорив президент - Європа повинна бути у кожного в голові;

Проїжджала повз, бачила... це жесть.

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Івано-Франківській області сталася смертельна аварія, в якій загинуло двоє маленьких дітей, два братика, 3 і 5 років. Мама хлопчиків на даний момент знаходиться в реанімації. Родичка постраждалої родини розповіла, що за кермом автомобіля, через якого сталася ДТП, був місцевий депутат.

Також ми писали про те, що раніше в липні під Києвом сталася смертельна ДТП, в якій загинули двоє військових ЗСУ. Аварія сталася з вини водія легкового автомобіля "Тойота", який врізався в колесо вантажівки. Двоє контрактників згоріли, ще один отримав травми і був госпіталізований і перебуває в реанімації.