В Харькове произошло ЧП с Boeing 737: самолет сдувает, дети кричат

Самолет с сотнями украинских туристов, летевший из Египта в Харьков, едва не разбился из-за сильного тумана. Посадить авиалайнер удалось лишь благодаря профессионализму экипажа, при этом самолет совершал посадку два раза.

Об этом пишет местное издание "ГородХ" со ссылкой на Facebook-страницу Ирины Ивченко.

ЧП произошло в воскресенье, 17 ноября, во время перелета из Шарм-эль-Шейха в Харьков. Женщина пишет, что Boeing 737 попал в сильный туман и не смог долететь до Харькова из-за нехватки топлива.

Женщина летела с двумя детьми. Ирина пишет, что лайнеру пришлось совершить аварийную посадку на дозаправку в Борисполе, где также был сильный туман. В Харькове же приземление было в экстремальных условиях.

"Туман, ветер, самолет сдувает, страшно... Дети кричат, пассажиры молча вцепились в кресла. Страшнее всего было за детей..." - пишет пассажир самолета.

На взлетно-посадочной полосе авиалайнер встречали спасатели с включенными мигалками.

Ирина выражает огромную благодарность Алексею Якимчуку, пилоту Boeing 737-800 NG , на борту которого находилось 189 пассажиров. Он дважды смог посадить самолет в непроглядном тумане.

"Спасибо, что мы живы!" - написала Ирина.

Стоит отметить, что Харьков 18 ноября продолжает окутывать туман, создавая в городе огромные пробки.

Туман в Харькове (фото: facebook.com)