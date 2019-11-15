В России столкнулись два самолета с пассажирами на борту: фото с места ЧП

На борту самолетов, которые столкнулись в "Шереметьево", находились сотни пассажиров
В России столкнулись два самолета с сотнями пассажиров на борту. ЧП произошло в московском аэропорту "Шереметьево" в пятницу, 15 ноября, около 7:30.
Как пишут росСМИ, прилетевший из Минска Airbus A-320 авиакомпании "Аэрофлот" при движении по рулежной полосе задел другой лайнер. В результате инцидента оба самолета получили повреждения. Отмечается также, что все пассажиры остались живы и здоровы.
ЧП в "Шереметьево" с самолетами
Сейчас в "Шереметьево" работают следователи управления. Кроме того, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, чтобы установить все обстоятельства и причин произошедшего.
Тем временем, в сети появились первые фотографии с места ЧП в аэропорту "Шереметьево".
ЧП в аэропорту "Шереметьево" (фото: life.ru)
ЧП в аэропорту "Шереметьево" (фото: life.ru)
Добавим, что этот инцидент набрал огласки лишь благодаря СМИ. Чиновники и работники аэропорта до последнего старались удержать все в тайне. Это взбесило многих пользователей сети.
ЧП в аэропорту "Шереметьево" (фото: life.ru)