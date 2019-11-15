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В России столкнулись два самолета с пассажирами на борту: фото с места ЧП

STYLERПроисшествия    15.11.2019 - 10:25
В России столкнулись два самолета с пассажирами на борту: фото с места ЧП
ЧП в аэропорту "Шереметьево" (коллаж РБК-Украина)

На борту самолетов, которые столкнулись в "Шереметьево", находились сотни пассажиров

В России столкнулись два самолета с сотнями пассажиров на борту. ЧП произошло в московском аэропорту "Шереметьево" в пятницу, 15 ноября, около 7:30.

Как пишут росСМИ, прилетевший из Минска Airbus A-320 авиакомпании "Аэрофлот" при движении по рулежной полосе задел другой лайнер. В результате инцидента оба самолета получили повреждения. Отмечается также, что все пассажиры остались живы и здоровы.

ЧП в "Шереметьево" с самолетами

Сейчас в "Шереметьево" работают следователи управления. Кроме того, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, чтобы установить все обстоятельства и причин произошедшего.

Тем временем, в сети появились первые фотографии с места ЧП в аэропорту "Шереметьево".

В России столкнулись два самолета с пассажирами на борту: фото с места ЧП

ЧП в аэропорту "Шереметьево" (фото: life.ru)

В России столкнулись два самолета с пассажирами на борту: фото с места ЧП

ЧП в аэропорту "Шереметьево" (фото: life.ru)

Добавим, что этот инцидент набрал огласки лишь благодаря СМИ. Чиновники и работники аэропорта до последнего старались удержать все в тайне. Это взбесило многих пользователей сети.

  • Если бы не журналисты, мы бы и не знали об этом!
  • Наверное, если бы даже были жертвы, то они скрывали бы это от нас.
  • Почему так долго ничего не говорили нам?

В России столкнулись два самолета с пассажирами на борту: фото с места ЧП

ЧП в аэропорту "Шереметьево" (фото: life.ru)

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