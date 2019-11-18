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Сегодня Украину накроет сильный туман

Новости » Общество     18.11.2019 - 09:07
Сегодня Украину накроет сильный туман
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня ночью и утром в большинстве областей туман

Погода в Украине 18 ноября ухудшится, сильный туман в большинстве областей. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Как отмечается, сегодня ночью и утром в большинстве областей туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности).

Напомним, синоптики предупреждали, что сегодня ожидается преимущественно облачная погода. Температура воздуха днем в северных центральных и восточных областях будет колебаться от +5 до +9 градусов. В западных и южных днем термометры покажут от +9 до +13. В Киеве сегодня также облачно.

Также синоптик Наталья Диденко давала прогноз погоды на сегодня. По ее данным, сегодня ожидается постепенное похолодание, но без осадков, температура воздуха прогреется до +16.

Так же и синоптики Украинского Гидрометцентра прогнозируют существенное похолодание, а также приход дождей в западные области. Ближе к 21 ноября на востоке страны возможны ночные заморозки до -8 градусов. В частности, сегодня ночью в северных и центральных областях от 0 до +2, на западе и юге от +2 до +6, в восточных областях возможно похолодание до -1

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