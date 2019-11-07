Украинцев предупредили о повышенной опасности: что происходит

В Украину в ближайшие дни вернутся сильные туманы

Украинцы должны соблюдать осторожность из-за сложной погоды

В Украину в пятницу, 8 ноября, снова вернутся туманы, которые осложнят видимость на дороге. Это может стать причиной увеличения количества дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Спасатели также попросили не паниковать, поскольку это всего лишь атмосферное явление. И хотя завтрашний туман и не связан с горением листьев или торфяников, выбросами вредных веществ в атмосферу, водителям и пешеходам стоит быть осторожными.

"На Правобережье, а также в Киеве и Киевской области - ночью и утром туман, видимость 200-500 метров", - сказано в сообщении ГСЧС.

Стоит отметить, что в октябре украинцы не на шутку были напуганы странными туманами, которые особенно плотными были в больших городах. Но позже специалисты успокоили жителей страны, сказав, что подобное атмосферное явление связано с аномально теплой осенью.

Теплый воздух снизу поднимается вверх, а на его место приходит холодная масса. А в крупных городах циркуляция воздуха нарушена большим количеством многоэтажек, что делает туманы более интенсивными.