В Харькове незрячим паралимпийцам подарили книги и билеты в зоопарк: вспыхнул скандал

В Харькове участникам XVI летних Паралимпийских игр 2020 в японском Токио пообещали денежные поощрения значительно ниже сумм, предназначенных для призеров Олимпиады. А на встрече с представителями местной власти незрячим спортсменам подарили цветы, книги и билеты в зоопарк.

Активистка обратила внимание на ситуацию с признаками дискриминации.

Она отметила, что на сессии Харьковского горсовета 12 октября приняли решение о выплатах от города премий участникам Паралимпийских и Олимпийских игр. Так, спортсменам с ограниченными возможностями вне зависимости от завоеванных медалей дополнительно пообещали премии в размере 200 тысяч гривен.

"За каждое "золото" на Паралимпиаде харьковчане получают 75 тысяч гривен, "за "серебро" - 50 тысяч гривен, за "бронзу" - 30 тысяч гривен", - указывалось в сообщении.

А вот бронзовым призерам ХХХІІ летних Олимпийских игр должны вручить по 55 тысяч долларов.

"И знаете, дело не только в том, что премии, мягко говоря, отличаются, а в том, как к нам относятся и как с нами общаются при встрече на высшем уровне в городе и области", - пишет она.

Литовченко рассказывает, что после возвращения из Токио на встрече с и.о. главы Харьковской ОГА Александром Скакуном и главой Харьковского облсовета Татьяной Егоровой-Луценко паралимпийцев расхвалили, назвали примером для всех и прочее, а затем "за самые высокие достижения нас наградили самыми ценными подарками, а именно: вручили цветы и Power Bank. Power Bank - это же источник энергии, нам - паралимпийцам - она очень понадобится".

И.о. мэра Харькова Игорь Терехов тоже очень горячо поздравил паралимпийцев, поблагодарил за прославление города и все Украины, и "тут они вручили еще ценнее подарки, а именно: паралимпийцам, у которых отсутствует зрение, подарили обычную книгу о Харькове и билеты в зоопарк. Нет, о книгах шрифтом Брайля никто не подумал".

"Знаете, дискриминации тут вообще "нет", ведь вывод лишь один напрашивается: Паралимпийцам вообще не нужна поддержка от города и области, ведь они самые "обеспеченные" граждане нашего города... Просто хочется рыдать от такого "прекрасного" отношения и поддержки города", - пишет Литовченко.

В сети разделяют возмущение активистки: