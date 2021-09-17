Зеленский дал паралимпийцу Крипаку звание Героя Украины

"Особенно на Играх в Токио засияла звезда Максима Крипака, и наш украинский пловец добыл семь наград. Это великий результат. Улучшил рекорд, который держался 11 лет и был признан лучшим спортсменом XVI Паралимпийских игр. Максим - десятикратный паралимпийский чемпион… Мы прикованы к экранам, когда плывешь именно ты, потому что ты наш герой. И с сегодняшнего дня - Герой Украины", - заявил Зеленский.

После этих слов был зачитан президентский указ о присвоении Крипаку звания Героя Украины. В ответ спортсмен поблагодарил свою команду, пообещал с гордостью носить звание Героя и попросил президента помочь открыть центр для пловцов такой же, какой был в Евпатории.