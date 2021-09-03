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Украинец Крипак взял свое пятое "золото" Паралимпиады с очередным рекордом

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Токио, Пятница 03 сентября 2021 11:37
Украинец Крипак взял свое пятое "золото" Паралимпиады с очередным рекордом Фото: украинский пловец Максим Крипак (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Украинский пловец Максим Крипак завоевал свою пятую золотую медаль Паралимпиады-2020 в Токио. При этом спортсмен установил паралимпийский рекорд - 2 минуты 05,68 секунды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Паралимпийских игр.

"Максим Крипак побеждает соперника в заплыве на 200 м (SM10) и устанавливает новый паралимпийский рекорд со временем 2:05.68 мин", - говорится в сообщении.

Второе место занял итальянец Стефано Раймонди, а третье - Бас Таккен из Нидерландов.

Напомним, что украинский пловец 2 сентября завоевал свою четвертую золотую медаль с мировым рекордом.

Кроме этого, украинские паралимпийцы завоевали одну золотую и четыре серебряных медали.

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