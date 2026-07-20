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Летіли ракети та дрони: скільки цілей знешкодила ППО під час атаки РФ

08:27 20.07.2026 Пн
2 хв
ПС ЗСУ звернулися до українців з важливим попередженням
aimg Юлія Капітонова
Летіли ракети та дрони: скільки цілей знешкодила ППО під час атаки РФ Фото: Повітряна атака ворога триває досі (mil.in.ua)
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Минулої ночі Росія атакувала Україну керованими авіаційними ракетами, ударними дронами, баражуючими боєприпасами та дронами-імітаторами. ППО змогла знешкодити більшість ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.

Для нового удару Росія використала:

  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
  • 94 ударних дрони типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас", баражуючі боєприпаси “Бандероль” та дрони-імітатори типу “Пародія”.

Цього разу ворожі цілі летіли з напрямків: ТОТ АР Крим, Курськ, Міллєрово, Орел (РФ) і Донецьк - ТОТ.

До відбиття повітряного нападу противника були залучені:

  • авіація,
  • зенітні ракетні війська,
  • підрозділи РЕБ та безпілотних систем,
  • мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 81 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - повідомили ПС ЗСУ.

Також вказано, що сталося влучання ракети та 9 ударних БпЛА на 9 локаціях. Окрім того, відомо, що одна ракета не досягла своєї цілі.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо!" - закликають українські оборонці.

Як повідомляло раніше РБК-Україна, вночі 20 липня Москву масово атакували дрони.

Також ми писали, що кількість постраждалих у Запоріжжі після удару КАБами різко зросла.

Окрім того, стало відомо, що росЗМІ практично не показали росіянам удари ЗСУ по Wildberries.

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