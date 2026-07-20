Летіли ракети та дрони: скільки цілей знешкодила ППО під час атаки РФ
Минулої ночі Росія атакувала Україну керованими авіаційними ракетами, ударними дронами, баражуючими боєприпасами та дронами-імітаторами. ППО змогла знешкодити більшість ворожих цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.
Для нового удару Росія використала:
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
- 94 ударних дрони типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас", баражуючі боєприпаси “Бандероль” та дрони-імітатори типу “Пародія”.
Цього разу ворожі цілі летіли з напрямків: ТОТ АР Крим, Курськ, Міллєрово, Орел (РФ) і Донецьк - ТОТ.
До відбиття повітряного нападу противника були залучені:
- авіація,
- зенітні ракетні війська,
- підрозділи РЕБ та безпілотних систем,
- мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 81 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - повідомили ПС ЗСУ.
Також вказано, що сталося влучання ракети та 9 ударних БпЛА на 9 локаціях. Окрім того, відомо, що одна ракета не досягла своєї цілі.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо!" - закликають українські оборонці.
Як повідомляло раніше РБК-Україна, вночі 20 липня Москву масово атакували дрони.
Також ми писали, що кількість постраждалих у Запоріжжі після удару КАБами різко зросла.
Окрім того, стало відомо, що росЗМІ практично не показали росіянам удари ЗСУ по Wildberries.