Летіли ракети та дрони: скільки цілей знешкодила ППО під час атаки РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.

Для нового удару Росія використала:

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

94 ударних дрони типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас", баражуючі боєприпаси “Бандероль” та дрони-імітатори типу “Пародія”.

Цього разу ворожі цілі летіли з напрямків: ТОТ АР Крим, Курськ, Міллєрово, Орел (РФ) і Донецьк - ТОТ.

До відбиття повітряного нападу противника були залучені:

авіація,

зенітні ракетні війська,

підрозділи РЕБ та безпілотних систем,

мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 81 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - повідомили ПС ЗСУ.

Також вказано, що сталося влучання ракети та 9 ударних БпЛА на 9 локаціях. Окрім того, відомо, що одна ракета не досягла своєї цілі.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо!" - закликають українські оборонці.