У Харкові незрячим паралімпійцям подарували книги і квитки в зоопарк: спалахнув скандал
У Харкові учасникам XVI літніх Паралімпійських ігор 2020 в японському Токіо пообіцяли грошові заохочення значно нижче за суми, призначені для призерів Олімпіади. А на зустрічі з представниками місцевої влади незрячим спортсменам подарували квіти, книги та квитки в зоопарк.
Про це розповіла керівник громадської організації "Необмежені можливості" Марина Литовченко у своєму Facebook.
Активістка звернула увагу на ситуацію з ознаками дискримінації.
Вона зазначила, що на сесії Харківської міськради 12 жовтня ухвалили рішення про виплати від міста премій учасникам Паралімпійських та Олімпійських ігор. Так, спортсменам з обмеженими можливостями незалежно від завойованих медалей додатково пообіцяли премії в розмірі 200 тисяч гривень.
"За кожне "золото" на Паралімпіаді харків'яни отримують 75 тисяч гривень, "за "срібло" - 50 тисяч гривень, за "бронзу" - 30 тисяч гривень", - вказувалося в повідомленні.
А ось бронзовим призерам ХХХІІ літніх Олімпійських ігор повинні вручити по 55 тисяч доларів.
"І знаєте, справа не тільки в тому, що премії, м'яко кажучи, відрізняються, а в тому, як до нас ставляться і як з нами спілкуються при зустрічі на вищому рівні в місті та області", - пише вона.
Литовченко розповідає, що після повернення з Токіо на зустрічі з в.о. голови Харківської ОДА Олександром Скакуном і головою Харківської облради Тетяною Єгоровою-Луценко паралімпійців розхвалили, назвали прикладом для віх тощо, а потім "за найвищі досягнення нас нагородили найціннішими подарунками, а саме: вручили квіти і Power Bank. Power Bank - це ж джерело енергії, нам - паралімпійцям - вона дуже знадобиться".
В.о. мера Харкова Ігор Терехов теж дуже гаряче привітав паралімпійців, подякував за прославлення міста і все України, і "тут вони вручили ще цінніші подарунки, а саме: паралімпійцям, у яких відсутній зір, подарували звичайну книгу про Харків і квитки в зоопарк. Ні, про книги шрифтом Брайля ніхто не подумав".
"Знаєте, дискримінації тут взагалі "немає", адже висновок лише один напрошується: паралімпійцям взагалі не потрібна підтримка від міста й області, адже вони найбільш "забезпечені" громадяни нашого міста... Просто хочеться ридати від такого "прекрасного" ставлення і підтримки міста", - пише Литовченко.
У мережі поділяють обурення активістки:
- Позорище! Для них тільки піар і вибори важливі!
- Соромно за місто!
- Не здивований... все як завжди, жодних моральних принципів і поваги, як не було у чиновників, так і немає. Ганьба!
- Навіть не знаю, що сказати. Не очікував. Виявляється, що людей не перестали ділити на "цих" і "тих".
- Це жесть, як незрячі зможуть прочитати цю книгу! На жаль, виглядає так, що, вибачте що так скажу - але як за де**лів тримають
- Обурливо!
Раніше повідомлялося, що український плавець Максим Крипак на Паралімпіаді-2020 у Токіо завоював 5 золотих медалей, а також встановив кілька рекордів, після чого отримав звання Героя України.
Нагадаємо, на Паралімпіаді-2020 в Токіо українська паралімпійська збірна завоювала 98 медалей і потрапила в десятку кращих.