У Харкові незрячим паралімпійцям подарували книги і квитки в зоопарк: спалахнув скандал

У Харкові учасникам XVI літніх Паралімпійських ігор 2020 в японському Токіо пообіцяли грошові заохочення значно нижче за суми, призначені для призерів Олімпіади. А на зустрічі з представниками місцевої влади незрячим спортсменам подарували квіти, книги та квитки в зоопарк.

Активістка звернула увагу на ситуацію з ознаками дискримінації.

Вона зазначила, що на сесії Харківської міськради 12 жовтня ухвалили рішення про виплати від міста премій учасникам Паралімпійських та Олімпійських ігор. Так, спортсменам з обмеженими можливостями незалежно від завойованих медалей додатково пообіцяли премії в розмірі 200 тисяч гривень.

"За кожне "золото" на Паралімпіаді харків'яни отримують 75 тисяч гривень, "за "срібло" - 50 тисяч гривень, за "бронзу" - 30 тисяч гривень", - вказувалося в повідомленні.

А ось бронзовим призерам ХХХІІ літніх Олімпійських ігор повинні вручити по 55 тисяч доларів.

"І знаєте, справа не тільки в тому, що премії, м'яко кажучи, відрізняються, а в тому, як до нас ставляться і як з нами спілкуються при зустрічі на вищому рівні в місті та області", - пише вона.

Литовченко розповідає, що після повернення з Токіо на зустрічі з в.о. голови Харківської ОДА Олександром Скакуном і головою Харківської облради Тетяною Єгоровою-Луценко паралімпійців розхвалили, назвали прикладом для віх тощо, а потім "за найвищі досягнення нас нагородили найціннішими подарунками, а саме: вручили квіти і Power Bank. Power Bank - це ж джерело енергії, нам - паралімпійцям - вона дуже знадобиться".

В.о. мера Харкова Ігор Терехов теж дуже гаряче привітав паралімпійців, подякував за прославлення міста і все України, і "тут вони вручили ще цінніші подарунки, а саме: паралімпійцям, у яких відсутній зір, подарували звичайну книгу про Харків і квитки в зоопарк. Ні, про книги шрифтом Брайля ніхто не подумав".

"Знаєте, дискримінації тут взагалі "немає", адже висновок лише один напрошується: паралімпійцям взагалі не потрібна підтримка від міста й області, адже вони найбільш "забезпечені" громадяни нашого міста... Просто хочеться ридати від такого "прекрасного" ставлення і підтримки міста", - пише Литовченко.

У мережі поділяють обурення активістки: