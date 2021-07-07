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В Харькове надувная лодка протаранила иномарку: курьезное видео ДТП

Автор: Тетяна Самарук

В городе Харькове мужчина проезжей частью транспортировал надувную лодку. Он прикрепил его сзади к своему авто, но плавсредство оторвался и выехал на встречную полосу.

Видео опубликовали в Telegram-канале "ХС Харьков".

Так, лодка врезалась во встречный автомобиль Skoda.

Как пишет ТСН владелец лодки не остановился, а прибавил газу и поехал дальше. Полицейские разыскали мужчину и выписали два протокола.

Также они оштрафовали водителя на почти 3,5 тыс. грн, потому что он ездил с просроченным удостоверением.

В комментариях пользователи с иронией отнеслись к аварии, также пишут, что беглый водитель был трезв.

  • Видимо, подарок так вручить хотел. Не оценили;
  • Лодка вышла на обгон, не убедившись в безопасности;
  • Просто не заметил, что прицепа нет;
  • В полиции сказали что он был трезв;
  • Убегал по привычке?;
  • Нужно было себе цеплять и ехать.

Ранее мы сообщали, что на Прикарпатье состоялась эпическое ДТП с участием обычного и железного коня.

Также в Египте украинка влетела головой в катер и чуть не погибла.

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