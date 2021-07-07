В Египте украинка влетела головой в катер и чуть не погибла (видео)
На отдыхе в Египте травмировалась украинская туристка. Она каталась на водном парашюте и при падении врезалась головой о катер и получила тяжелые травмы.
Об этом сообщается на странице "Я люблю Дахаб" в Facebook.
Как случилась травма
Инцидент произошел 1 июля. Женщина купила поездку на водном парашюте (парасейлинге) у представителя отеля "Reef Oasis Blue Bay Resort & Spa 5*". Канат случайно оборвался, и ее понесло в море.
"Работники на катере не были готовы к такому ходу событий и, не зная, что делать, просто перегородили катером полет женщины. На всей скорости она влетела головой в борт", - сказано в сообщении.
Туристка получила очень серьезные травмы в результате падения: ей наложили 15 швов, разорвано ухо, трещины в позвонках, сотрясение мозга.
Полиция пожимает плечами
Отмечается, что представители туроператора JoinUp стараются помочь, но врачи хотят побыстрее отправить туристку самолетом домой, а полиция лишь пожимает плечами. Никаких компенсаций туроператор не предлагает. Туристке сказали новые билеты купить за свой счет.
Отмечается, что это уже второй случай происшествий на парасейлинге за последние 10 дней.
В комментариях пользователи отреагировали на инцидент.
- Мне жаль, что случилось. Желаем ей скорейшего выздоровления. Создается впечатление, что персонал совершенно неквалифицированный, а поведение компетентных органов в отношении аварии - позор. Я должен признать крах туристической отрасли в нашей стране, а это неуместно для Египта.
- Кошмар,зачем было перегораживать чтоб убить женщину???
- Это конечно ужас. Ее волокло по воде, как по асфальту. Полный шок. Крепкого здоровья ей.
- Какой ужас, мои искренние пожелания скорейшего выздоравления женщине. За свои же деньги и так пострадать...
Кстати, в одном из комментариев представитель водного спорта в отеле Мохаммед Хассан написал, что сейчас состояние женщины стабильное и за ней ухаживают.
"Не пишите, если не знаете!!! Ложь чистой воды про то, что ее бросили и она все должна оплатить сама! Да, случилась беда. Никто не застрахован от несчастного случая. Но! Пострадавшую Не бросили, с ней представители как и компании водных спортов, где она купила услугу, так и представители компании-владельца парашютной лодки, также представители отеля и туроператор, с момента аварии и по эту минуту. Сейчас, после оказанной медицинской помощи, ее состояние стабильное. Кто не верит и желает проверить, сходите в госпиталь и убедитесь сами! Через несколько дней, с разрешения врачей, она полетит домой. Ей выплатят компенсацию, речь идет о нескольких тысячах долларов, оплатят проживание в отеле до отлета и купят новый билет", - написал Мохаммед Хассан.
Как мы писали ранее, туристов предупредили о минусах отдыха в Египте.