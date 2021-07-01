На Прикарпатье произошло эпичное ДТП с участием обычного и железного коней

В Яремче Ивано-Франковской области группа мотоциклистов ехала по дороге, и в один момент один из них врезался в того, кто был спереди. После чего он упал, а его железный конь начал скользить по дороге и сбил с ног лошадь, которую вел мужчина возле края дороги.

"Мотоциклист решил пойти на обгон и врезался в другого мотоциклиста. Виновник аварии упал, а его транспорт пролетел дальше и сбил лошадь с ног. Водитель сломал нижнюю конечность, зато конь отделался легким испугом и продолжил свой путь", - говорится в сообщении.

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