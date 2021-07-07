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У Харкові надувний човен протаранив іномарку: курйозне відео ДТП

Автор: Тетяна Самарук

У місті Харкові чоловік проїжджою частиною транспортував надувний човен. Він прикріпив його ззаду до свого авто, але плавзасіб відірвався і виїхав на зустрічну смугу.

Відео опублікували в Telegram-каналі "ХС Харьков".

Так, човен врізався у зустрічний автомобіль Skoda.

Як пише ТСН, власник човна не зупинився, а додав газу і поїхав далі. Поліцейські розшукали чоловіка і виписали два протоколи.

Також вони оштрафували водія на майже 3,5 тис. грн, бо він їздив із протермінованим посвідченням.

У коментарях користувачі з іронією віднеслися до аварії, також пишуть, що водій-утікач був тверезий.

  • Мабуть, подарунок так вручити хотів. Не оцінили;
  • Човен вийшов на обгін, не переконавшись у безпеці;
  • Просто не помітив, що причепа немає;
  • У поліції сказали що він був тверезий;
  • Тікав за звичкою?;
  • Потрібно було собі чіпляти і їхати.

Раніше ми повідомляли, що на Прикарпатті відбулась епічна ДТП за участю звичайного і залізного коня.

Також у Єгипті українка влетіла головою в катер і мало не загинула.

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