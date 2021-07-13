В Харькове дети уничтожили детскую качелю для людей с ограниченными возможностями в новом парке

"Под наблюдением родителей, которые снимали все на телефон, детки уничтожили детскую качелю для людей с ограниченными способностями в новом парке меньше чем за пол дня", - говорится в сообщении.

На видео видно, как на качелю для детей с ограниченными возможностями залезло очень много детей и от такого веса она просто не выдержала и сломалась.

При этом на этой качеле отчетливо видны наклейки, которые указывают на то, что она предназначена для людей с ограниченными возможностями.

В Харькове дети сломали качелю для людей с ограниченными возможностями (фото: Telegram-канал "Харьков Life")

Пользователи сети негодуют по этому поводу, и говорят, что с такими темпами поломают всю площадку.