У Харкові діти знищили дитячу гойдалку для людей з обмеженими можливостями в новому парку

"Під наглядом батьків, які знімали все на телефон, дітки знищили дитячу гойдалку для людей з обмеженими здібностями в новому парку менше ніж за пів дня", - йдеться в повідомленні.

На відео видно, як на гойдалку для дітей з обмеженими можливостями залізло дуже багато дітей і від такої ваги вона просто не витримала і зламалася.

При цьому на цій гойдалці чітко видно наклейки, які вказують на те, що вона призначена для людей з обмеженими можливостями.

У Харкові діти зламали гойдалку для людей з обмеженими можливостями (фото: Telegram-канал "Харків Life")

Користувачі мережі обурюються з цього приводу, і кажуть, що з такими темпами поламають весь майданчик.