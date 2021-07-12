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В Одессе люди с детьми купались и загорали рядом с утопленником (видео)

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Одесса, Понедельник 12 июля 2021 22:38
В Одессе люди с детьми купались и загорали рядом с утопленником (видео) Коллаж РБК-Украина: в Одессе люди купались и загорали рядом с утопленником
Автор: Роман Мирончук

На одесском пляже Аркадия около 8 часов утра из моря достали тело мужчины, который утонул в море. При этом его оставили возле берега и просто накрыли простыней, а тело забрали только ближе к полудню. Все это время возле трупа загорали и купались отдыхающие, включая детей.

Об этом инциденте сообщил Telegram-канал "Украина Сейчас".

"Все это время отдыхающих, кажется, не смущал рядом лежащий труп. Они загорали и купались. Рядом играли дети. Жуткое зрелище", - говорится в сообщении.

Также опубликовано видео, на котором видно все происходящее.

Пользователи сети прокомментировали инцидент.

  • Ну лежит себе и лежит, чего портить отдых себе долгожданный? Он разлагаться и вонять позже начнет;
  • Просто ужас;
  • Так и не скажешь, что труп… обычный отдыхающий;
  • Не бойтесь мертвых, бойтесь живых!
  • Наших людей не смутить;
  • Насколько люди отмороженные. Просто кошмар;
  • А почему его так долго оставили, где все службы?
  • Ужас какой;
  • А я б и не подумала, что это утопленник...
  • Все, что нужно знать об Одессе;
  • А надо было, видимо, всем дружно собрать вещи и уйти с пляжа?
  • Я вот когда хожу по улице в Одессе, то часто вижу, как какой-то бомж валяется на земле как будто труп. Мертвый или пьяный - понять на глаз невозможно. Так что ничего удивительного, что никого не смутил труп.

Напомним, украинцев предупредили о схеме наглого "развода" на пляжах Одессы.

Мы также писали о том, что одесских пассажиров маршрутки сильно возмутила полуобнаженная пара в салоне.

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Одесса пляж
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