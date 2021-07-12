В Одессе люди с детьми купались и загорали рядом с утопленником (видео)
На одесском пляже Аркадия около 8 часов утра из моря достали тело мужчины, который утонул в море. При этом его оставили возле берега и просто накрыли простыней, а тело забрали только ближе к полудню. Все это время возле трупа загорали и купались отдыхающие, включая детей.
Об этом инциденте сообщил Telegram-канал "Украина Сейчас".
"Все это время отдыхающих, кажется, не смущал рядом лежащий труп. Они загорали и купались. Рядом играли дети. Жуткое зрелище", - говорится в сообщении.
Также опубликовано видео, на котором видно все происходящее.
Пользователи сети прокомментировали инцидент.
- Ну лежит себе и лежит, чего портить отдых себе долгожданный? Он разлагаться и вонять позже начнет;
- Просто ужас;
- Так и не скажешь, что труп… обычный отдыхающий;
- Не бойтесь мертвых, бойтесь живых!
- Наших людей не смутить;
- Насколько люди отмороженные. Просто кошмар;
- А почему его так долго оставили, где все службы?
- Ужас какой;
- А я б и не подумала, что это утопленник...
- Все, что нужно знать об Одессе;
- А надо было, видимо, всем дружно собрать вещи и уйти с пляжа?
- Я вот когда хожу по улице в Одессе, то часто вижу, как какой-то бомж валяется на земле как будто труп. Мертвый или пьяный - понять на глаз невозможно. Так что ничего удивительного, что никого не смутил труп.
Напомним, украинцев предупредили о схеме наглого "развода" на пляжах Одессы.
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