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Укрзализныця запускает инклюзивную электричку: фото и схема уникального украинского поезда

Новина українською →
Пятница 09 июля 2021 23:48
Укрзализныця запускает инклюзивную электричку: фото и схема уникального украинского поезда Коллаж РБК-Украина: в Украине появился первый электропоезд для пассажиров с инвалидностью
Автор: Владимир Костырин

Укрзализныця модернизировала электричку и сделала ее инклюзивной, таким образом в Украине появился первый поезд, приспособленный для путешествий пассажиров с инвалидностью.

Об этом 9 июля передали в пресс-службе УЗ.

Как отметил и.о. председателя правления компании Иван Юрик, этот поезд "станет примером для дальнейших работ по модернизации пригородного подвижного состава".

На модернизацию такого электропоезда Укрзализныця направила 70,6 миллиона гривен, из которых на внедрение инклюзивности пошло около 2,2 миллиона.

Все работы были осуществлены на Киевском электровагоноремонтном заводе.

Как выглядит инклюзивный поезд и что в вагонах

Новая электричка имеет вагоны, оборудованные для доступа людей с инвалидностью, с местами для людей на инвалидных колясках, пандусами, кнопками вызова поездной бригады, а все указатели нанесены шрифтом Брайля.

Также в поезде установили крепление для велосипедов, и заменили некоторые другие системы и детали интерьера.

Всего в инклюзивном поезде 10 вагонов и 990 мест.

В компании показали фото новой электрички для людей с инвалидностью, а также указали схему.

Укрзализныця запускает инклюзивную электричку: фото и схема уникального украинского поездаУкрзализныця запускает инклюзивную электричку: фото и схема уникального украинского поездаУкрзализныця запускает инклюзивную электричку: фото и схема уникального украинского поездаУкрзализныця запускает инклюзивную электричку: фото и схема уникального украинского поездаУкрзализныця запускает инклюзивную электричку: фото и схема уникального украинского поездаУкрзализныця запускает инклюзивную электричку: фото и схема уникального украинского поездаУкрзализныця запускает инклюзивную электричку: фото и схема уникального украинского поездаУкрзализныця запускает инклюзивную электричку: фото и схема уникального украинского поезда

Укрзализныця показала первую электричку для пассажиров с инвалидностью (фото: t.me/UkrzalInfo)

В Укрзализныце рассказали о планах купить 37 пассажирских вагонов для людей, которые передвигаются на инвалидных колясках. Это будет осуществлено за деньги из госбюджета. Что именно закупят:

  • 20 пассажирских купейных спальных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле;
  • 17 купейных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле и купе начальника поезда.

Также в УЗ обещают к концу текущего года провести капитальный ремонт еще 6 поездов.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця попала под волну критики из-за состояния туалетов в вагоне СВ поезда.

Также мы писали о том, что украинцев скоро будут возить в новеньких вагонах, и уже на фото можно увидеть, как они выглядят внутри.

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