В Харькове дети уничтожили детскую качелю для людей с ограниченными возможностями в новом парке
В Харькове вчера, 12 июля, открыли самый большой урбан-парк в городе. Там есть много площадок, включая локацию для детей с ограниченными возможностями. При этом дети уже успели поломать качелю для людей с ограниченными возможностями, а взрослые стояли и все снимали на видео.
Об этом сообщает Telegram-канал "Харьков Life".
"Под наблюдением родителей, которые снимали все на телефон, детки уничтожили детскую качелю для людей с ограниченными способностями в новом парке меньше чем за пол дня", - говорится в сообщении.
На видео видно, как на качелю для детей с ограниченными возможностями залезло очень много детей и от такого веса она просто не выдержала и сломалась.
При этом на этой качеле отчетливо видны наклейки, которые указывают на то, что она предназначена для людей с ограниченными возможностями.
В Харькове дети сломали качелю для людей с ограниченными возможностями (фото: Telegram-канал "Харьков Life")
Пользователи сети негодуют по этому поводу, и говорят, что с такими темпами поломают всю площадку.
- Дикий народ;
- Скоро так всю площадку поломают;
- Так может это были как раз дети (и родители, скорее всего) с ограниченными способностями?
- Это еще раз доказывает, что нашим людям ничего хорошего делать нельзя. Все зас*ут, все поломают. Печально;
- Самое классное, что большинство воспитывает детей под девизом ему все можно;
- А потом жалуются, что у нас страна плохая, все разваливается, плохие дороги/больницы и так далее. Все дело в людях, в обычных простых людях, к сожалению большинство из них конченые.
Напомним, в Одессе люди с детьми купались и загорали рядом с утопленником.
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