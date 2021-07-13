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В Харькове дети уничтожили детскую качелю для людей с ограниченными возможностями в новом парке

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Харьков, Вторник 13 июля 2021 11:37
В Харькове дети уничтожили детскую качелю для людей с ограниченными возможностями в новом парке Коллаж РБК-Украина: в Харькове дети сломали качелю для людей с ограниченными возможностями
Автор: Роман Мирончук

В Харькове вчера, 12 июля, открыли самый большой урбан-парк в городе. Там есть много площадок, включая локацию для детей с ограниченными возможностями. При этом дети уже успели поломать качелю для людей с ограниченными возможностями, а взрослые стояли и все снимали на видео.

Об этом сообщает Telegram-канал "Харьков Life".

"Под наблюдением родителей, которые снимали все на телефон, детки уничтожили детскую качелю для людей с ограниченными способностями в новом парке меньше чем за пол дня", - говорится в сообщении.

На видео видно, как на качелю для детей с ограниченными возможностями залезло очень много детей и от такого веса она просто не выдержала и сломалась.

При этом на этой качеле отчетливо видны наклейки, которые указывают на то, что она предназначена для людей с ограниченными возможностями.

В Харькове дети уничтожили детскую качелю для людей с ограниченными возможностями в новом парке

В Харькове дети сломали качелю для людей с ограниченными возможностями (фото: Telegram-канал "Харьков Life")

Пользователи сети негодуют по этому поводу, и говорят, что с такими темпами поломают всю площадку.

  • Дикий народ;
  • Скоро так всю площадку поломают;
  • Так может это были как раз дети (и родители, скорее всего) с ограниченными способностями?
  • Это еще раз доказывает, что нашим людям ничего хорошего делать нельзя. Все зас*ут, все поломают. Печально;
  • Самое классное, что большинство воспитывает детей под девизом ему все можно;
  • А потом жалуются, что у нас страна плохая, все разваливается, плохие дороги/больницы и так далее. Все дело в людях, в обычных простых людях, к сожалению большинство из них конченые.

Напомним, в Одессе люди с детьми купались и загорали рядом с утопленником.

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