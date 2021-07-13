У Харкові діти знищили дитячу гойдалку для людей з обмеженими можливостями в новому парку
У Харкові вчора, 12 липня, відкрили найбільший урбан-парк в місті. Там є багато майданчиків, включаючи локацію для дітей з обмеженими можливостями. При цьому діти вже встигли поламати гойдалку для людей з обмеженими можливостями, а дорослі стояли і все знімали на відео.
Про це повідомляє Telegram-канал "Харків Life".
"Під наглядом батьків, які знімали все на телефон, дітки знищили дитячу гойдалку для людей з обмеженими здібностями в новому парку менше ніж за пів дня", - йдеться в повідомленні.
На відео видно, як на гойдалку для дітей з обмеженими можливостями залізло дуже багато дітей і від такої ваги вона просто не витримала і зламалася.
При цьому на цій гойдалці чітко видно наклейки, які вказують на те, що вона призначена для людей з обмеженими можливостями.
У Харкові діти зламали гойдалку для людей з обмеженими можливостями (фото: Telegram-канал "Харків Life")
Користувачі мережі обурюються з цього приводу, і кажуть, що з такими темпами поламають весь майданчик.
- Дикий народ;
- Скоро так весь майданчик поламають;
- Так може це були якраз діти (і батьки, швидше за все) з обмеженими здібностями?
- Це ще раз доводить, що нашим людям нічого хорошого робити не можна. Все зас*уть, все поламають. Сумно;
- Саме класне, що більшість виховує дітей під девізом йому все можна;
- А потім скаржаться, що у нас країна погана, все розвалюється, погані дороги/лікарні і так далі. Вся справа в людях, у звичайних простих людях, на жаль більшість з них кінчені.
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