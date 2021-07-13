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У Харкові діти знищили дитячу гойдалку для людей з обмеженими можливостями в новому парку

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Харків, Вівторок 13 липня 2021 11:37
У Харкові діти знищили дитячу гойдалку для людей з обмеженими можливостями в новому парку Колаж РБК-Україна: в Харкові діти зламали гойдалку для людей з обмеженими можливостями
Автор: Роман Мирончук

У Харкові вчора, 12 липня, відкрили найбільший урбан-парк в місті. Там є багато майданчиків, включаючи локацію для дітей з обмеженими можливостями. При цьому діти вже встигли поламати гойдалку для людей з обмеженими можливостями, а дорослі стояли і все знімали на відео.

Про це повідомляє Telegram-канал "Харків Life".

"Під наглядом батьків, які знімали все на телефон, дітки знищили дитячу гойдалку для людей з обмеженими здібностями в новому парку менше ніж за пів дня", - йдеться в повідомленні.

На відео видно, як на гойдалку для дітей з обмеженими можливостями залізло дуже багато дітей і від такої ваги вона просто не витримала і зламалася.

При цьому на цій гойдалці чітко видно наклейки, які вказують на те, що вона призначена для людей з обмеженими можливостями.

У Харкові діти знищили дитячу гойдалку для людей з обмеженими можливостями в новому парку

У Харкові діти зламали гойдалку для людей з обмеженими можливостями (фото: Telegram-канал "Харків Life")

Користувачі мережі обурюються з цього приводу, і кажуть, що з такими темпами поламають весь майданчик.

  • Дикий народ;
  • Скоро так весь майданчик поламають;
  • Так може це були якраз діти (і батьки, швидше за все) з обмеженими здібностями?
  • Це ще раз доводить, що нашим людям нічого хорошого робити не можна. Все зас*уть, все поламають. Сумно;
  • Саме класне, що більшість виховує дітей під девізом йому все можна;
  • А потім скаржаться, що у нас країна погана, все розвалюється, погані дороги/лікарні і так далі. Вся справа в людях, у звичайних простих людях, на жаль більшість з них кінчені.

Нагадаємо, в Одесі люди з дітьми купалися і загоряли поруч з потопельником.

Ми також писали про те, що Укрзалізниця запускає інклюзивну електричку.

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