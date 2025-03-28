Том Харді назвав неочікувану причину своєї появи в серіалі від Гая Річі (відео)

Що сказав Том Харді

Як відомо, після останньої частини "Венома", яка отримала чимало негативних відгуків від кінокритиків, актор вирішив знятися в кримінальному серіалі. Багатьох таке рішення здивувало.

Сам Харді пояснив це словами про вік, що ще більше спантеличило його фанів. Річ у тому, що у свої 47 років Том раптово вирішив, що він вже "старий".

"Я старий і хотів би залишитися десь тут на певний час", - сказав Том.

Відомо, що актор спробував себе у різних амплуа. Але в серіалі "Mobland" його роль можна назвати "класничною", Харді часто грав у кримінальних стрічках, де виконував роль "поганого хлопця", який при цьому може не бути антагоністом.

Про що серіал "Mobland"

Новий проект Paramount+, прем'єру якого заплановано вже на 30 березня, розповість про дві родини, які будують злочинні імперії у Лондоні. Серіал можна назвати продовженням "Доннованів", в якому було показано початок історії.

Том Харді грає "перемовника", який має захистити родину Гарріган (вороги Доннованів). А ще в серіалі знялися Пірс Броснан та Хелен Міррен. Режисером деяких епізодів виступив культовий Гай Річі.

За декілька тижнів трейлер зібрав понад 7 мільйонів переглядів. Очікується, що серіал збере чимало схвальних відгуків.

Де знімався Том Харді

За свою кар'єру актор встиг з'явитися у багатьох стрічках. Серед них:

"Початок"

"Темний лицар: Відродження легенди"

"Шалений Макс: Дорога гніву"

"Веном"

"Воїн"

"Бронсон"

"Легенда"

"Дюнкерк"

"Лок".

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