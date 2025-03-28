Том Харди назвал неожиданную причину своего появления в сериале от Гая Ричи (видео)

Что сказал Том Харди

Как известно, после последней части "Венома", которая получила немало негативных отзывов от кинокритиков, актер решил сняться в криминальном сериале. Многих такое решение удивило.

Сам Харди объяснил это словами о возрасте, что еще больше озадачило его фанов. Дело в том, что в свои 47 лет Том внезапно решил, что он уже "старый".

"Я старый и хотел бы остаться где-то здесь на некоторое время", - сказал Том.

Известно, что актер попробовал себя в разных амплуа. Но в сериале "Mobland" его роль можно назвать "классной", Харди часто играл в криминальных лентах, где исполнял роль "плохого парня", который при этом может не быть антагонистом.

О чем сериал "Mobland"

Новый проект Paramount+, премьера которого запланирована уже на 30 марта, расскажет о двух семьях, которые строят преступные империи в Лондоне. Сериал можно назвать продолжением "Доннованов", в котором было показано начало истории.

Том Харди играет "переговорщика", который должен защитить семью Гарриган (враги Доннованов). А еще в сериале снялись Пирс Броснан и Хелен Миррен. Режиссером некоторых эпизодов выступил культовый Гай Ричи.

За несколько недель трейлер собрал более 7 миллионов просмотров. Ожидается, что сериал соберет немало положительных отзывов.

Где снимался Том Харди

За свою карьеру актер успел появиться во многих лентах. Среди них:

"Начало"

"Темный рыцарь: Возрождение легенды"

"Безумный Макс: Дорога гнева"

"Веном"

"Воин"

"Бронсон"

"Легенда"

"Дюнкерк"

"Лок".

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