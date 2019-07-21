Хаос и беда: известный волонтер жестко высказался про выборы

Фото: коллаж РБК-Украина

Мирослав Гай дал неутешительный прогноз после парламентских выборов

Выборы в Верховную Раду 21 июля прошли при небольшой явке избирателей. Согласно информации ЦИК на 20:55 - после окончания голосования в 20:00 - она составила 49,89% исходя из поступивших данных только с 4 окружных комиссий. Известный волонтер и офицер ВСУ, замкомандира роты 95 ОДШБр Мирослав Гай дает неблагоприятный прогноз Украине после проведения парламентских выборов. На своей страничке в Facebook он высказал мнение, что граждане сняли с себя ответственность за законодательный орган нового состава.

В Центризбиркоме уже начали подсчеты голосов, а первые экзит-полы делятся результатами и называют 5 партий, которые преодолели 5%-й барьер и попадают в парламент: "Слуга народа" - 43,9%; "Оппозиционная платформа – За життя" – 11,5%; "Европейская солидарность" - 8,9%; "Батькивщина" - 7,6%; "Голос" - 6,3%.

Гай пишет, что на внеочередных выборах явка стала небольшой не по причине летнего времени, когда многие отправляются в отпуск или отдыхают на курортах.

"Украинцы сняли с себя ответственность за эту Раду. Теперь, когда начнется хаос и беда, большинство скажет: я за них не голосовал, я вообще на выборы не пришел", - написал он.

21 июля прошли выборы в Верховную Раду (Фото: РБК-Украина)

Также офицер напомнил о вызовах и военной агрессии против нашей страны, из-за которой часть территории Украины нынче оккупирована.

"Ничего, Украина переживала и не такое, и всегда становилась крепче после очередного испытания, правда, и меньше", - говорится в публикации.

Пользователи сети живо отреагировали на пост Мирослава - в комментариях также звучат пессимистические прогнозы.

Когда сильнее? После голодоморов или войн? После репрессий или сожженных городов? Ослабевала всегда. Потом долго и трудно крепла. Затем жирели и забывала испытания, чтобы снова было, что переживать и от чего крепнуть;

Украинцы сняли с себя ответственность... И что? А так украинцы очень любят брать на себя ответственность;

Украина стала так "сильнее", что сейчас 73% ватников хочет жить с Россией, которая их убивает буквально. Все эти беды постепенно делали из Украины малороссию, это явно видно, и теперь будет еще хуже;

Часть людей всегда так говорят. Еще есть те, кто говорит, что результаты все равно подтасуют. А тут еще и лето...

Скрин комментариев

Как сообщалось ранее, недавно советник команды президента Украины по политическим вопросам Никита Потураев рассказал, что глава государства Владимир Зеленский готов дать приказ о всеобщей мобилизации, если это будет необходимо. Также он рассказал, при каких обстаятельствах ВСУ могут пойти в наступление.

Также мы писали о том, что на днях нардеп и командующий Украинской Добровольческой Армии Дмитрий Ярош написал гневное обращение к президенту Владимиру Зеленскому.