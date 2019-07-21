Хаос та біда: відомий волонтер жорстко висловився про вибори

Мирослав Гай дав невтішний прогноз після парламентських виборів
Вибори до Верховної Ради 21 липня пройшли при невеликій явці виборців. Згідно з інформацією ЦВК станом на 20:55 - після закінчення голосування о 20:00 - вона склала 49,89% виходячи з отриманих даних тільки з 4 окружних комісій. Відомий волонтер і офіцер ЗСУ, заступник командира роти 95 ОДШБр Мирослав Гай дає несприятливий прогноз Україні після проведення парламентських виборів. На своїй сторінці у Facebook він висловив думку, що громадяни зняли з себе відповідальність за законодавчий орган нового складу.
У Центрвиборчкомі вже почали підрахунки голосів, а перші екзит-поли діляться результатами і називають 5 партій, які подолали 5%-й бар'єр і потрапляють в парламент: "Слуга народу" - 43,9%; "Опозиційна платформа – За життя" – 11,5%; "Європейська солідарність" - 8,9%; "Батьківщина" - 7,6%; "Голос" - 6,3%.
Гай пише, що на позачергових виборах явка стала невеликою не через літній період, коли багато людей відправляються у відпустку або відпочивають на курортах.
"Українці зняли з себе відповідальність за цю Раду. Тепер, коли почнеться хаос і біда, більшість скаже: я за них не голосував, я взагалі на вибори не прийшов", - написав він.
21 липня пройшли вибори до Верховної Ради (Фото: РБК-Україна)
Також офіцер нагадав про виклики та військову агресію проти нашої країни, через яку частина території України нині окупована.
"Нічого, Україна переживала і не таке, та завжди ставала міцнішою після чергового випробування, щоправда, і меншою", - йдеться у публікації.
Користувачі мережі жваво відреагували на пост Мирослава - у коментарях також звучать песимістичні прогнози.
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