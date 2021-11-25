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Ханука 2021: когда наступит праздник свечей и как его отмечают

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Четверг 25 ноября 2021 07:22
Ханука 2021: когда наступит праздник свечей и как его отмечают Фото: Ханука 2021 (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Ханука является иудейским праздником света. У него также есть и другое название - Праздник свечей.

Когда Хануку будут отмечать в 2021 году - читайте в материале Styler ниже.

В этом году праздник начнут отмечать с вечера воскресенья 28 ноября. При этом он продлиться до вечера понедельника 6 декабря. Таким образом празднование будет 8 дней.

Дата Хануки меняется только в григорианском календаре. Если смотреть по иудейскому календарю, то праздник всегда начинает отмечаться 25-го числа кислева месяца.

Традиции праздника

Во все дни Хануки евреи зажигают свечи и ставят их в специальный подсвечник - ханукию. При этом количество свечей зависит от дня праздника. Так в первый день зажигают только одну свечу, во второй - две, в третий - три и так далее.

Каждый раз новую свечу добавляют слева направо. Зажигание происходит от дополнительного светильника - шамаша. Огонь должны зажигать все и ставить ханукию на подоконник.

В праздничные дни евреи едят и веселятся. На столе часто можно увидеть пончики с фруктами или шоколадом, которые посыпают сахарной пудрой, и жареный хлеб с чесноком.

Что запрещено делать

  • Во время Хануки нельзя поститься;
  • Женщинам запрещается выполнять любую работу во время горения свечей. Таким образом они выражают свою признательность Всевышнему.
  • Свет ханукальных свечей нельзя использовать в бытовых целях, например, для работы, чтения и т.п.

Отметим, что взрослые при этом работают, а дети отдыхают на каникулах.

Напомним, мы писали о днях ангела в декабре 2021.

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