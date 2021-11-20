Появился календарь церковных праздников и постов в декабре 2021: нас ждет много важных дат

В декабре 2021 нас ждет очень много важных церковных праздников, главным из них конечно же станет Рождество Христово по юлианскому календарю, которое мы отметим 25-го числа. Также весь декабрь будет длиться строгий Рождественский пост, начало которого - 28 ноября.

Какие важные и интересные даты нас ждут - читайте ниже в материале Styler .

Самые важные церковные праздники в декабре 2021 года

4 декабря - Введение вo храм Пресвятой Богородицы

7 декабря - Великомученицы Екатерины

10 декабря - празднование иконы Божией Матери, именуемoй Знамение

13 декабря - Апостола Андрея Первозванного

17 декабря - Bеликомученицы Варвары

18 декабря - Преподобного Саввы Освященного

19 декабря - день Николая Чудотворца

22 декабря - Зачатие праведнoй Анною Пресвятой Богородицы

25 декабря - Рождество Христово по юлианскому календарю

В декабре нас ждут дополнительные выходные

Поскольку Рождество по юлианскому календарю является государственным праздником, то с 25 по 27 декабря нас ждут три выходных подряд. Ведь 25-е число выпадает на субботу, и соответственно, понедельник также будет нерабочим днем.

Весь декабрь будет продолжаться пост

Рождественский пост начнется с 28 ноября 2021 года и продлиться до Святвечера, 6 января 2022 года.

Всего нас ждет сорок дней, в которые нужно придерживаться постной диеты, отказавшись от мясного, яиц, молочного.