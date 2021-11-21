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Дни ангела в декабре 2021: как правильно назвать ребенка и кого нужно поздравить

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Воскресенье 21 ноября 2021 10:42
Дни ангела в декабре 2021: как правильно назвать ребенка и кого нужно поздравить Фото: Дни ангела в декабре 2021 (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Декабрь богат на праздничные события и в последнем месяце года по церковному календарю много больших светлых праздников.

С древних времен было принято давать детям имена в соответствии с датой в Святцах. Это сулит ребенку счастье и покровительство святого, в чей день он родился.

Кто будет праздновать день ангела в декабре и как правильно назвать новорожденного – читайте в материале ниже.

1 декабря - Николай, Платон, Роман

2 декабря - Александр, Валентин, Геннадий, Денис, Дмитрий, Иван, Константин, Леонид, Михаил, Петр, Семен, Сергей, Тимофей, Федор, Яков

3 декабря - Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Иван, Макар, Николай, Татьяна

4 декабря - Александр, Мария

5 декабря - Алексей, Афанасий, Борис, Василий, Владимир, Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Павел, Петр, Савва, Федор

6 декабря - Александр, Алексей, Борис, Григорий, Иван, Макар

7 декабря - Александр, Алексей, Анисья, Григорий, Евгений, Екатерина, Иван, Марк, Михаил

8 декабря - Александр, Андрей, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Николай, Павел, Петр, Семен, Ярослав

9 декабря - Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Михаил, Назар, Николай, Петр, Тихон, Юлиан, Яков

10 декабря - Алексей, Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Иван, Николай, Роман, Сергей

11 декабря - Алексей, Андрей, Анна, Василий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Николай, Павел, Петр, Сергей, Степан, Тимофей

12 декабря - Валериан, Даниил, Денис, Иван, Николай, Сергей

13 декабря - Андрей, Иван, Ян

14 декабря - Антон, Дмитрий

15 декабря - Андрей, Антонина, Борис, Вера, Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Маргарита, Мария, Матвей, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Степан, Тамара, Федор

16 декабря - Андрей, Гавриил, Георгий, Иван, Николай, Савва, Федор

17 декабря - Александр, Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Геннадий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кира, Николай, Юлия

18 декабря - Геннадий, Захар, Илья, Савва, Сергей

19 декабря - Максим, Николай

20 декабря - Антон, Василий, Григорий, Иван, Игнатий, Лев, Михаил, Никифор, Нил, Павел, Петр, Сергей

21 декабря - Анфиса, Кирилл

22 декабря - Александр, Анна, Василий, Владимир, Софрон, Степан

23 декабря - Александр, Александра, Алексей, Анатолий, Ангелина, Анна, Григорий, Евгений, Иван, Константин, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Степан, Татьяна

24 декабря - Даниил, Иван, Лука, Николай, Петр

25 декабря - Александр

26 декабря - Александр, Алексей, Аркадий, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Евгений, Емельян, Иван, Николай, Яков

27 декабря - Николай, Филимон

28 декабря - Александр, Василий, Илларион, Иона, Павел, Степан, Сусанна, Трифон

29 декабря - Александр, Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Николай, Павел, Петр, Семен, Софья

30 декабря - Александр, Даниил, Денис, Иван, Никита, Николай, Петр, Сергей, Степан

31 декабря - Вера, Виктор, Владимир, Зоя, Иван, Илья, Марк, Михаил, Николай, Семен, Сергей

Напомним, ранее мы писали о том, что появился календарь на Новогодние праздники и Рождество в 2022 году.

А также рассказывали о том, когда начинается Рождественский пост.

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