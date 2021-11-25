Ханука 2021: коли настане свято свічок і як його відзначають
Ханука є іудейським святом світла. У нього також є й інша назва - Свято свічок.
Коли Хануку відзначатимуть у 2021 році - читайте в матеріалі Styler нижче.
Цього року свято почнуть відзначати з вечора неділі 28 листопада. При цьому воно триватиме до вечора понеділка 6 грудня. Таким чином святкування буде 8 днів.
Дата Хануки змінюється тільки в григоріанському календарі. Якщо дивитися за іудейським календарем, то свято завжди починає відзначатися 25-го числа кіслева місяця.
Традиції свята
У всі дні Хануки євреї запалюють свічки і ставлять їх в спеціальний свічник - ханукію. При цьому кількість свічок залежить від дня свята. Так в перший день запалюють тільки одну свічку, у другій - дві, в третій - три і так далі.
Кожен раз нову свічку додають зліва направо. Запалювання походить від додаткового світильника - шамаша. Вогонь повинні запалювати все і ставити ханукію на підвіконня.
У святкові дні євреї їдять і веселяться. На столі часто можна побачити пончики з фруктами або шоколадом, які посипають цукровою пудрою, і смажений хліб з часником.
Що заборонено робити
- Під час Хануки не можна постити;
- Жінкам забороняється виконувати будь-яку роботу під час горіння свічок. Таким чином вони висловлюють свою вдячність Всевишньому.
- Світло ханукальних свічок не можна використовувати в побутових цілях, наприклад, для роботи, читання і т. п.
Зазначимо, що дорослі при цьому працюють, а діти відпочивають на канікулах.
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