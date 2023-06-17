Густий полуничний джем з мінімумом цукру і дрібкою "магії": варити лише 5 хвилин
Полуниця на ринках дешевшає з кожним днем, тож саме час варити варення, джеми й конфітюри з цією ароматною сезонною ягодою.
Як приготувати густий джем, в якому буде небагато цукру, розповіла блогерка на YouTube-каналі Onyshkevychi.
Складники:
- полуниця - 1 кг
- цукор - 400 г
- Агар-Агар - 8 г
- Лимонний сік - 1 ст. л. (не обов'язково, за бажанням)
Покрокове приготування
Помийте, просушіть полуницю. Видаліть хвостики і перебийте блендером.
Вилийте масу в каструлю з товстим дном, додайте весь цукор і пакетик Агар-Агару - нашої "магії".
Перемішайте і поставте на плиту. На середньому вогні постійно помішуючи доведіть до кипіння і проваріть 5 хвилин.
Залиште на 3-5 хвилин, потім зберіть пінку, розлийте джем по банках.
Простерилізуйте банки в каструлі з водою, закрийте банки щільно.
Наш полуничний джем готовий. Смачного!
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