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Густий полуничний джем з мінімумом цукру і дрібкою "магії": варити лише 5 хвилин

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Субота 17 червня 2023 15:01
Густий полуничний джем з мінімумом цукру і дрібкою "магії": варити лише 5 хвилин Як приготувати полуничний джем (ілюстративне фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Полуниця на ринках дешевшає з кожним днем, тож саме час варити варення, джеми й конфітюри з цією ароматною сезонною ягодою.

Як приготувати густий джем, в якому буде небагато цукру, розповіла блогерка на YouTube-каналі Onyshkevychi.

Складники:

  • полуниця - 1 кг
  • цукор - 400 г
  • Агар-Агар - 8 г
  • Лимонний сік - 1 ст. л. (не обов'язково, за бажанням)

Покрокове приготування

Помийте, просушіть полуницю. Видаліть хвостики і перебийте блендером.

Вилийте масу в каструлю з товстим дном, додайте весь цукор і пакетик Агар-Агару - нашої "магії".

Перемішайте і поставте на плиту. На середньому вогні постійно помішуючи доведіть до кипіння і проваріть 5 хвилин.

Залиште на 3-5 хвилин, потім зберіть пінку, розлийте джем по банках.

Простерилізуйте банки в каструлі з водою, закрийте банки щільно.

Наш полуничний джем готовий. Смачного!

Раніше ми писали, як приготувати дуже смачне полуничне варення всього за п'ять хвилин.

Також дізнайтеся, чи можна їсти варення з пліснявою.

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