Густий полуничний джем з мінімумом цукру і дрібкою "магії": варити лише 5 хвилин

Полуниця на ринках дешевшає з кожним днем, тож саме час варити варення, джеми й конфітюри з цією ароматною сезонною ягодою.

Як приготувати густий джем, в якому буде небагато цукру, розповіла блогерка на YouTube-каналі Onyshkevychi.