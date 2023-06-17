Густой клубничный джем с минимумом сахара и щепоткой "магии": варить всего 5 минут
Клубника на рынках дешевеет с каждым днем, поэтому время варить варенье, джемы и конфитюры с этой ароматной сезонной ягодой.
Как приготовить густой джем, в котором будет немного сахара, рассказала блогер на YouTube-канале Onyshkevychi.
Составляющие:
- клубника - 1 кг
- сахар - 400 г
- Агар-Агар - 8 г
- Лимонный сок - 1 ст. л. (не обязательно, по желанию)
Пошаговое приготовление
Промойте, просушите клубнику. Удалите хвостики и перебейте блендером.
Вылейте массу в кастрюлю с толстым дном, добавьте весь сахар и пакетик Агар-Агар - нашей "магии".
Перемешайте и поставьте на плиту. На среднем огне постоянно помешивая, доведите до кипения и проварите 5 минут.
Оставьте на 3-5 минут, затем соберите пенку, разлейте джем по банкам.
Простерилизуйте банки в кастрюле с водой, закройте банки плотно.
Наш клубничный джем готов. Приятного аппетита!
Раньше мы писали, как приготовить вкуснейшее клубничное варенье всего за пять минут.
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