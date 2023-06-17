Густой клубничный джем с минимумом сахара и щепоткой "магии": варить всего 5 минут

Клубника на рынках дешевеет с каждым днем, поэтому время варить варенье, джемы и конфитюры с этой ароматной сезонной ягодой.

Как приготовить густой джем, в котором будет немного сахара, рассказала блогер на YouTube-канале Onyshkevychi.